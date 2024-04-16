Eşinden şiddet gördüğünü açıklayan Yeşim Erçetin yaşadıklarını anlattı: ‘Bana uğursuz geldin’ deyip kafamı itti

İki yıl önce iş insanı Fevzi Kardeseci ile nikah masasına oturan Yeşim Erçetin, eşinden şiddet gördüğünü, arkadaşının evine sığındığını ve boşanmak istediğini açıkladı. Kocasının kumar alışkanlığı olduğunu belirten ünlü şarkıcı yaşadığı şiddet anlarını “Arabada tartışma yaşadık. Kafamı itti, cama çarptım” sözleriyle anlattı.

2000 – 2003 yılları arasında Ozan Orhon ile evli kalan Yeşim Erçetin, iki yıl önce iş insanı Fevzi Kardeseci ile dünya evine girdi. Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden şarkıcı içini döktü.

“İNANDIM, GÜVENDİM”

Amerika’da yaşayan ve burada doğum koçluğu yapan Erçetin, TV8’deki Aramızda kalmasın programına konuk oldu. Yaşadıklarını anlatan ve boşanma davası açacağını belirten isim, başına gelenlerle ilgili şunları söyledi:

“Bu utanılacak bir olay değil. Şiddetin hiçbir türlüsü olmamalı. Yaşadığım trajik bir hikaye. Evlendiğimden beri sorunlar yaşadık, bazılarının üstesinden geldik. Eşime inandım, güvendim, istedim ki her şey yoluna girsin. Onun da yaşadıkları kolay değil ama bunun sonucu şiddet olmamalıydı.

“‘BANA UĞURSUZ GELDİN’ DİYEREK ŞİDDET UYGULADI”

Kumar alışkanlığı vardı. Bir şeyler yolunda gitmediği zaman karşısında suçlu arıyor, öfkeli oluyor. Arabada tartışma yaşadık. ‘Bana uğursuz geldin’ diyerek şiddet uyguladı. Kumarda kaybetmesinden beni sorumlu tuttu. Sürekli para kaybediyordu. Önce sözlü şiddette bulundu, sonra kafamı itti, cama çarptım. Çok fazla bunu ajitasyona bağlamak istemiyorum. Paylaşmamın sebebi insanlar görsünler. Hukuksal olarak işlemleri başlatması için avukatımla iletişime geçtim, artık bu ilişki son bulacak.

“SOSYAL VE EKONOMİK OLARAK BENDEN ÜSTÜN DEĞİLDİ”

İnsanlar benim Amerika’ya gelmek için evlendiğimi düşünmüşler. 26 yıldır Amerika vatandaşıyım ben, eşim de sosyal ve ekonomik olarak benden üstün değildi. Olsaydı da yine kendi işimi yapardım. Çok severek evlendim. Aslında kötü bir insan değil. İki yılın özeti çok enteresan şeyler yaşadım. Maalesef bilemiyorsunuz, başa gelen çekilir. Çocuklarım var, onların üzülmesini istemiyorum.”