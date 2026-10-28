Arka Sıradakiler’in Sanemi’ydi! Ünlü oyuncu Var Mısın Yok Musun’da milyonluk teklifi kaçırdı, pişmanlığı yüzünden okundu

KIZINA SORDU, DEVAM ETTİ

Arkadaşlarına danışarak seçtiği 14 numaralı kutudan 3 milyon TL çıkması üçüncü turu zorlaştırsa da Çınar, 120 bin TL’lik teklifi reddetti. Dördüncü turda 1 milyon TL’yi kaybettikten sonra masaya gelen 240 bin TL’lik teklifte kızı Asu’ya danışan yarışmacı, minik Asu’nun “Ben olsam devam ederdim” sözleriyle yarışmaya devam etti. Kızının desteğini alarak oyuna devam eden Çınar, beşinci turda 500 bin TL’yi de kaybetmesine rağmen bankanın 430 bin TL’lik teklifine bir kez daha “Yokum” dedi.