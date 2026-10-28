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Arka Sıradakiler’in Sanemi’ydi! Ünlü oyuncu Var Mısın Yok Musun’da milyonluk teklifi kaçırdı, pişmanlığı yüzünden okundu

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Arka Sıradakiler’in Sanemi’ydi! Ünlü oyuncu Var Mısın Yok Musun’da milyonluk teklifi kaçırdı, pişmanlığı yüzünden okundu
Esma Karayel
ESMA KARAYEL

Bir döneme damga vuran Arka Sıradakiler dizisindeki ‘Sanem’ rolü ile hafızalara kazınan oyuncu Gülşah Çınar, Var Mısın Yok Musun isimli yarışmadaki performansı ile geceye damga vurdu. Altıncı turda bankanın teklifini kabul ederek 775 bin TL kazanan oyuncunun kutusundan ise 100 bin TL çıktı. Oyuncunun 7.tura devam etmesi halinde ise 1 milyon 550 bin TL kazanacağı ortaya çıktı, teklifi duyan oyuncunun pişmanlığı ise kameralara yansıdı.

Arka Sıradakiler’in Sanemi’ydi! Ünlü oyuncu Var Mısın Yok Musun’da milyonluk teklifi kaçırdı, pişmanlığı yüzünden okundu

Arka Sıradakiler, Şefkat Tepe, Muhteşem Yüzyıl ve Arka Sokaklar gibi dizilerde rol alan, hafızalara Arka Sıradakiler dizisindeki ‘Sanem’ rolü ile kazınan oyuncu Gülşah Çınar, milyonları kaçırdı.

ATV ekranlarında yayınlana Var Mısın Yok Musun isimli programda yarışmacı koltuğuna oturan isimlerden biri de oyuncu Gülşah Çınar oldu. Oyunculuk geçmişinin ardından yarışma programıyla televizyon ekranlarına dönen Çınar, hem hayat hikayesi hem de yarışmadaki performansı ile dikkat çekti.

Arka Sıradakiler’in Sanemi’ydi! Ünlü oyuncu Var Mısın Yok Musun’da milyonluk teklifi kaçırdı, pişmanlığı yüzünden okundu

KARDEŞİNE ANNELİK YAPTI

Çocukluğunun anne ve babasının işlettiği konfeksiyon atölyesinde, maddi sıkıntılarla geçtiğini anlatan Çınar, kendisinden 12 yaş küçük kız kardeşine adeta ikinci annelik yaptığını söyledi.

Lise yıllarında katıldığı bir oyunculuk seçmesinde Formula bayrak kızı seçilen ve ardından oyunculuk kariyerine adım atan Çınar, 2014’te evlendi, 2018’de kızı Asu Beren’i kucağına aldı.

Arka Sıradakiler’in Sanemi’ydi! Ünlü oyuncu Var Mısın Yok Musun’da milyonluk teklifi kaçırdı, pişmanlığı yüzünden okundu

“ARTIK BÜYÜK OYNAMAK İSTİYORUM”

Büyük ödülü kazandığı takdirde hayalindeki otomobili almak istediğini belirten yarışmacı, ilk turda 2 milyon TL’yi kaybetti. Babasının ve kızının tavsiyeleriyle oyunu sürdüren Çınar, “Bu zamana kadar hep azla yetindim ve bu yüzden çok fırsat kaçırdım. Artık büyük oynamak istiyorum” dedi.

Büyük oynama sözünün arkasında duran Gülşah Çınar’ın gecesi kolay başlamadı. İlk turda 2 milyon TL’yi açtıran Çınar bankanın 64 bin TL’lik ilk teklifine “Yokum” cevabını verdi.

Arka Sıradakiler’in Sanemi’ydi! Ünlü oyuncu Var Mısın Yok Musun’da milyonluk teklifi kaçırdı, pişmanlığı yüzünden okundu

BABASINI DİNLEDİ, 50 BİN TL’Yİ AÇTIRDI

İkinci turda büyük ödüllerden birini daha kaybeden yarışmacı, Trabzon’dan telefonla bağlanan babasının önerdiği 8 numaralı kutudan 50 bin TL çıkınca rahat bir nefes aldı ve 94 bin TL’lik teklifi de reddetti.

Arka Sıradakiler’in Sanemi’ydi! Ünlü oyuncu Var Mısın Yok Musun’da milyonluk teklifi kaçırdı, pişmanlığı yüzünden okundu

KIZINA SORDU, DEVAM ETTİ

Arkadaşlarına danışarak seçtiği 14 numaralı kutudan 3 milyon TL çıkması üçüncü turu zorlaştırsa da Çınar, 120 bin TL’lik teklifi reddetti.  Dördüncü turda 1 milyon TL’yi kaybettikten sonra masaya gelen 240 bin TL’lik teklifte kızı Asu’ya danışan yarışmacı, minik Asu’nun “Ben olsam devam ederdim” sözleriyle yarışmaya devam etti. Kızının desteğini alarak oyuna devam eden Çınar, beşinci turda 500 bin TL’yi de kaybetmesine rağmen bankanın 430 bin TL’lik teklifine bir kez daha “Yokum” dedi.

Arka Sıradakiler’in Sanemi’ydi! Ünlü oyuncu Var Mısın Yok Musun’da milyonluk teklifi kaçırdı, pişmanlığı yüzünden okundu

775 BİN TL KAZANDI

Altınca turda ilk kutudan 750 bin TL çıkması yarışmacıyı zorlarken ikinci kutudan gelen 5 TL kısa bir teselli oldu. Banka ise 775 bin TL’lik teklifte bulundu. Eşine ve kızına danışan Gülşah Çınar, ailesinden gelen tavsiyelerle bu kez “Varım” dedi ve Var Mısın Yok Musun’daki macerasını 775 bin TL kazanarak noktaladı.

Arka Sıradakiler’in Sanemi’ydi! Ünlü oyuncu Var Mısın Yok Musun’da milyonluk teklifi kaçırdı, pişmanlığı yüzünden okundu

MİLYONLUK TEKLİFİ KAÇIRDI

Ödülü kazanan Çınar, yarışmaya devam etseydi hangi kutuları açtıracağını söyledi. Bu durumda 3 numaralı kutudan 10 TL, sonraki kutudan 50 TL çıkınca bankanın yapabileceği teklif 1 milyon 550 bin TL’ye yükseldi.

Arka Sıradakiler’in Sanemi’ydi! Ünlü oyuncu Var Mısın Yok Musun’da milyonluk teklifi kaçırdı, pişmanlığı yüzünden okundu

KENDİ KUTUSUNDAN 100 BİN TL ÇIKTI

Çınar’ın yarışmaya devam etseydi kazandığının tam iki katı bir teklifle karşılaşacağı ortaya çıktı. Masada 100 bin TL ile 5 milyon TL’nin kaldığı son aşamada Esra Erol, Gülşah’ın 20 numaralı kutusunu açtı; kutudan 100 bin TL çıkarken büyük ödülün diğer kutuda olduğu anlaşıldı.  

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