Avatar Atakan’ın kızı Selda Bağcan’ın ikizi gibi: ‘Torunu olsa bu kadar benzer’

20 Ocak 2024 15:41 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 15:45

Türk müziğinin güçlü sesi Selda Bağcan, konser provasında başörtüsü takmıştı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrası yorum yağmıştı. Milli sporcu ve eski Survivor yarışması şampiyonu Avatar Atakan, kızını Selda Bağcan’a benzettiği bir kare paylaştı.

Survivor’da gösterdiği performans ile adından söz ettiren Çağan Atakan Arslan, 2017 yılında Serap Korkmaz ile dünya evine girdi. Kick boks ve Muay Thai sporcusu Arslan bu evliliğinden Leon Aslan ve Zeina adında iki çocuk sahibi oldu.

TAKİPÇİLERİNE SORDU

Başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da yakından takip edilen Avatar Atakan, son olarak Instagram’da yer verdiği bir fotoğrafla dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Aslan, kızı Zeina’nın fotoğrafını paylaştı.

Altına ise “Bu benzerlik şaka mı? Sondaki gülüşü beni benden alıyor. Usta sanatçı Selda Bağcan’a Selda Hanım’dan daha çok benziyor. Yıllarca eşsiz sesiyle kilometrelerce koştuk. Keşke sesi de benzese. Siz ne düşünüyorsunuz?” notunu düştü.

“TORUNU OLSA BU KADAR BENZERDİ”

Sosyal medyadaki kullanıcılar bu paylaşımı yorumsuz bırakmadı. Aslan’ın takipçileri “Torunu olsa bu kadar benzerdi” , “Maşallah çok tatlı” , “Abi ne zaman bir araya gelecekler?” şeklinde yorumlar yaptı.