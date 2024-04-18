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Başrolünde Can Yaman’ın rol aldığı Sandakon dizisinin oyuncuları belli oldu! Kadroda yok yok

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Başrolünde Can Yaman’ın rol aldığı Sandakon dizisinin oyuncuları belli oldu! Kadroda yok yok

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’de rol aldığı ‘Erkenci Kuş’ , ‘Bay Yanlış’ , ‘İnadına Aşk’ gibi projelerle adını duyuran ve kariyerine İtalya’da devam eden Can Yaman’ın başrolünde olduğu ‘Sandakon’ dizisi için geri sayım başladı. Merakla beklenen yapımın kadrosu şekillendi. Dizide Ed Westwick, John Hannah, Alanah Bloor, Madeleine Price gibi oyuncuların oynayacağı ortaya çıktı.

Yeni projesi Sandakon’a kampa girerek hazırlanan Can Yaman, çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan yapımı dizide Malezyalı bir korsana hayat verecek Yaman’a eşlik edecek oyuncular belli oldu.

ÇEKİMLER 22 NİSAN’DA BAŞLIYOR

Çekimleri 22 Nisan’da başlayacak dizinin yönetmen kolduğunda Jan Maria Michelini oturacak. Variety'deki habere göre, İtalyan kanalı Rai1’de yayınlanacak olan dizi, 19. yüzyılın ortalarında Borneo adasında geçiyor. 

Dizi, Malezyalı bir korsan olan Sandokan’ın maceralarını ve İngiliz-İtalyan aristokrat Leydi Marianna Guillonk'a olan aşkını konu alıyor.

KADROSUNDA YILDIZ İSİMLER VAR

Dizide Spartacus: Blood and Sand dizisinde rol alan John Hannah oynayacak. Kadroda ayrıca Alanah Bloor, Madeleine Price, Gilberto Gliozzi, Mark Grosy, Samuele Segreto gibi isimler rol alacak.

Başrolünde Can Yaman’ın rol aldığı Sandakon dizisinin oyuncuları belli oldu! Kadroda yok yok - 1. Resim

GOSSIP GIRL’ÜN YILDIZI ED WESTWICK DE DİZİDE

İzleyicinin merakla beklediği yapımda sürpriz bir isim daha var. Gossip Girl’de Chuck Bas rolüyle fırtınalacak estiren Ed Westwick de kadroda. Westwick Sandokan'ı yakalamak ve Marianne'in kalbini kazanmak için elinden geleni yapan Lord James Brooke rolünü üstlenecek. 

Diziyle ilgili haberi kişisel sosyal medya hesabından paylaşan Westwick, heyecanını “Hepinize anlatmak için çok heyecanlıyım! Bu sizin için büyük bir eğlence ve macera olacak, söz veriyorum!” ifadeleriyle paylaştı.

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Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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