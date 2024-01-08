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    Birce Akalay ile bir mekanda eğlenen Nejat İşler ortalığı birbirine kattı, rol arkadaşını yumrukladı

    Kaynak: TV100 / Düzenleyen:

    Ünlü oyuncu Nejat İşler ile Birce Akalay’ın eğlenceli başlayan gecesi tatsız bitti. İddiaya göre İşler, yanına gelen eski rol arkadaşı İnanç Konukçu’yu tanıyamayınca alkolün etkisiyle yumruk attı. Çıkan arbedede Birce Akalay’ın başını duvara çarptığı öne sürüldü.

    Birce Akalay ile bir mekanda eğlenen Nejat İşler ortalığı birbirine kattı, rol arkadaşını yumrukladı
    Magazin Haberleri  / TV100

    Behzat Ç., ‘Saygı’ ,’İntikam’ gibi dizilerde rol alan, son olarak ‘Aile’ dizisindeki başarısıyla adından söz ettiren Nejat İşler, yaşadığı olaylı geceyle gündeme geldi. İşler’in Birce Akalay ile eğlendiği sırada meslektaşı İnanç Konukçu’ya vurduğu iddia edildi.

    tv100'den Onur Üçkarışoğlu’nun haberine göre ünlü oyuncu Nejat İşler, Asmalımescit’te bir gece kulübünde Birce Akalay ile eğlendiği sırada yanlarına Behzat Ç. dizisinden rol arkadaşı İnanç Konukçu geldi.

    Alkolün etkisiyle Konukçu’yu tanıyamayan Nejat İşler, eski rol arkadaşına yumruk attı.

    BİRCE AKALAY BAŞINI VURDU

    İddiaya göre çıkan arbedede Birce Akalay da başını sert şekilde duvara vurdu.

    İNANÇ KONUKÇU: BEN İÇİME ATARIM

    Yaşanan olaya ilişkin konuşan İnanç Konukçu, “Bizim aramızda tatsız bir olay olmaz. Abim bana kızar. Ben abime sinirlenirim sadece. Ben içime atarım. Abim bana kızar ama…” diyerek olayı kabul etti.

    Konuyla ilgili Birce Akalay ve Nejat İşler cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

    Birce AkalayNejat IşlerOyuncu
    Haberler > Magazin > Birce Akalay ile bir mekanda eğlenen Nejat İşler ortalığı birbirine kattı, rol arkadaşını yumrukladı
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