Boşanmak için 3 dava açmışlar! Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı’dan ilginç taktik

Fatih Terim’in küçük kızı Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı, dün gerçekleşen dava ile tek celsede boşandı. Çiftin ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ gerekçesiyle açtığı davaya ilişkin detaylar ise duyanları şaşırttı.

Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı, 2014 yılında görkemli bir düğün ile nikah masasına oturdu. Sürpriz bir şekilde ayrılan iki çocuk sahibi çiftin boşanmasına dair ilginç detaylar ortaya çıktı.

AMAÇ: HEDEF ŞAŞIRTMAK

Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre; Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı’nın üç dava açıp hedef şaşırttığı öğrenildi.

İstanbul 3. Aile Mahkemesi'ne 25 Mart'ta üç ayrı boşanma davası açan ikili, dün İstanbul Adliyesi'ndeki duruşmaya katılmadı ve dava ertelendi. Ancak burada açılan boşanma davalarının hedef şaşırtmak amaçlı olduğu ortaya çıktı. İkili, Marmara- Ereğlisi Adliye'sinde anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

BUSE TERİM’DEN AÇIKLAMA

Öte yandan 10 yıllık evliliğini bitiren Buse Terim’den boşanma sonrası açıklama gecikmedi. Çocuklarının daima öncelik taşıdığını belirten Terim, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Uzlaşarak çözemeyeceğimizi anladığımız anlaşmazlıklar nedeniyle evliliğimizi bitirme kararı aldık. Evliliğimizin bize hediyesi kızlarımız, daima önceliğimiz olacak. Bu zor geçiş sürecinde ailemizin, özellikle de çocuklarımızın mahremiyetine göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz."

SEÇİL ERZAN DAVASINDA ‘ŞİKAYETÇİ’ OLARAK YER ALMIŞLARDI

Öte yandan bankacı Seçil Erzan'ın ‘yüksek karlı fon vaadiyle' dolandırdığı ünlü isimler arasında yer alan çift, dosyada ’şikayetçi’ olarak yer almıştı. Buse Terim vadeli hesabında bulunan 190 bin doları sanık Erzan'a verdiğini belirtirken, Bahçekapılı ise "190 bin doları tek seferde verdim. Seçil Erzan şube müdürü olmasaydı, sokaktan geçen biri olsaydı bu parayı vermezdim” demiş ve şikayetçi olduğunu belirtmişti.