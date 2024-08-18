Burak Özçivit'den yeni proje! Partneri dikkat çekti

Kuruluş Osman’ın 6. Sezon çekimlerine hazırlanan Burak Özçivit, Türkiye-Dubai ortak yapımı bir filmde rol alacak. Oyuncunun partneri ise Hazal Filiz Küçükköse olacak.

Türk dizi ve sinema dünyasının en popüler isimlerinden biri olan Burak Özçivit yepyeni bir filmle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Kuruluş Osman dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Burak Özçivit bu kez farklı bir yapımla dönüyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu Türkiye-Dubai ortak yapımı 'Mahmool Makfool' adlı bir filmde rol alacak.

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE PARTNERİ OLACAK

Oyuncunun partneri ise Hazal Filiz Küçükköse olacak. Yönetmen koltuğunda Mısırlı Karim Abouzeid'in oturduğu film, Dubaili üç kadının ünlü bir Türk oyuncuyu görmek ve onunla tanışabilmek için İstanbul'a gelişlerini konu alacak.