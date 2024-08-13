Çağlar Ertuğrul’un Kalpazan’daki rolü belli oldu! Üstlendiği karakterle izleyiciyi şaşırtacak

Teşkilat, Magarsus, Afili Aşk gibi ses getiren birçok projede yer alan Çağlar Ertuğrul, Show TV’de ekrana gelecek ‘Kalpazan’ dizisiyle el sıkıştı. Deniz Baysal ile başrolü paylaşacak oyuncu, rolüyle şaşırtmaya hazırlanıyor.

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken ve oyuncuları arasında Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı, Deniz Baysal bulunan Kalpazan dizisi sete çıktı.

TİMUÇİN ESENLE AĞABEY KARDEŞ OLACAKLAR

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Timuçin Esen’le ağabey kardeş’i oynayacak Çağlar Ertuğrul farklı ve iddialı bir karakterle seyirci karşısına çıkacak. Kulislerden sızan bilgilere göre dizinin Kartal’ı sahip olduğu özelliklerle efsane Fransız roman karakteri Arsen Lüpen’e benziyor.

KARTAL, TAM BİR PROFESYONEL YALANCI

Kartal dizide, çok temiz bir adam olan ağabeyi Adem'in tam tersi kılıktan kılığa girebilen, ağzı çok iyi laf yapan, ikna kabiliyeti çok yüksek, profesyonel bir yalancı olarak izleyici karşısına çıkacak.

KALPAZAN DİZİSİ KONUSU

Adem (Timuçin Esen) namuslu bir adamdır. Darphane’de sıradan bir memur olarak çalışan Adem, oğlu Arda için yaptığı bir sürprizle hayatını altüst eder. Masum gibi görünen hareket, Adem’in hayatında geri dönülemez bir çöküşe yol açar ve işini, eşi Canan’ı (Şükran Ovalı) ve hatta oğlunu kaybetme noktasına kadar getirir.

Karizmatik ama aynı zamanda müthiş bir sahtekar olan kardeşi Kartal’ın (Çağlar Ertuğrul) bu zor dönemde hayatına girişi ile işler daha da çıkılmaz bir hale gelir. İki kardeş yasalara meydan okurken; Polis Ayşe (Deniz Baysal) her ikisinin de sonunu getirecek tek kişidir. Yolu beklenmedik bir şekilde Ayşe ile kesişen Kartal’ın ona aşık olması ise tüm dengeleri değiştirecektir.