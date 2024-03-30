Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘çocuk’ tavsiyesine oyuncu Wilma Elles’ten destek: 4 tane gerekli

Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dizide üstlendiği ‘Caroline’ karakteriyle yıldızı parlayan ve Türkiye’de geniş bir hayran kitlesine ulaşan Alman oyuncu Wilma Elles’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek geldi. Erdoğan’ın çocuk tavsiyesine önem verilmesi gerektiğini belirten Elles “Nüfusun hızla yaşlandığı düşünülürse, dört çocuk gerçekten bir gereklilik. Biz de dördüncü çocuğa sıcak bakıyoruz” dedi.

Yıllar önce rol aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle hafızalara kazınan ve şimdilerde modellik yapan Wilma Elles’ten Erdoğan’ın “En az üç çocuk” tavsiyesine destek geldi.

Wilma Elles, Magazin Gazetecileri Derneği’nin verdiği bir iftar davetine katıldı. Elles’e etkinlikte eşi Mehmet Şah Çelik ve üç çocuğu Manolya, Melodi ve Milat da eşlik etti.

“EN GÜZEL ŞEHİR İSTANBUL”

İftar yemeği sonrası gazetecilerle sohbet eden Elles, Türkiye’nin mükemmel bir ülke olduğunu belirterek “Dünyayı gezdim, 50 ülkeye gittim. Avustralya dışında tüm kıtalara gittim. En rahat ve güzel şehir İstanbul. Artık biraz daha macera istiyorum” şeklinde konuştu.

DÖRDÜNCÜ ÇOCUĞA YEŞİL IŞIK, ERDOĞAN’A DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dört çocuk tavsiyesine de destek verdiğini belirten Elles, “Büyük aile olmak iyidir. Nüfusun hızla yaşlandığı düşünülürse, dört çocuk gerçekten bir gereklilik. Biz de dördüncü çocuğa sıcak bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada “İş işten geçmeden her ailede en az 3 çocuk olmalı. Nüfusumuz ne kadar artarsa o kadar güçlü olacağız, bundan emin olun” demişti.