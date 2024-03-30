Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Magazin > Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘çocuk’ tavsiyesine oyuncu Wilma Elles’ten destek: 4 tane gerekli

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘çocuk’ tavsiyesine oyuncu Wilma Elles’ten destek: 4 tane gerekli

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘çocuk’ tavsiyesine oyuncu Wilma Elles’ten destek: 4 tane gerekli

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dizide üstlendiği ‘Caroline’ karakteriyle yıldızı parlayan ve Türkiye’de geniş bir hayran kitlesine ulaşan Alman oyuncu Wilma Elles’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek geldi. Erdoğan’ın çocuk tavsiyesine önem verilmesi gerektiğini belirten Elles “Nüfusun hızla yaşlandığı düşünülürse, dört çocuk gerçekten bir gereklilik. Biz de dördüncü çocuğa sıcak bakıyoruz” dedi.

Yıllar önce rol aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle hafızalara kazınan ve şimdilerde modellik yapan Wilma Elles’ten Erdoğan’ın “En az üç çocuk” tavsiyesine destek geldi. 

Wilma Elles, Magazin Gazetecileri Derneği’nin verdiği bir iftar davetine katıldı. Elles’e etkinlikte eşi Mehmet Şah Çelik ve üç çocuğu Manolya, Melodi ve Milat da eşlik etti. 

“EN GÜZEL ŞEHİR İSTANBUL”

İftar yemeği sonrası gazetecilerle sohbet eden Elles, Türkiye’nin mükemmel bir ülke olduğunu belirterek “Dünyayı gezdim, 50 ülkeye gittim. Avustralya dışında tüm kıtalara gittim. En rahat ve güzel şehir İstanbul. Artık biraz daha macera istiyorum” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘çocuk’ tavsiyesine oyuncu Wilma Elles’ten destek: 4 tane gerekli - 1. Resim

DÖRDÜNCÜ ÇOCUĞA YEŞİL IŞIK, ERDOĞAN’A DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dört çocuk tavsiyesine de destek verdiğini belirten Elles, “Büyük aile olmak iyidir. Nüfusun hızla yaşlandığı düşünülürse, dört çocuk gerçekten bir gereklilik. Biz de dördüncü çocuğa sıcak bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada “İş işten geçmeden her ailede en az 3 çocuk olmalı. Nüfusumuz ne kadar artarsa o kadar güçlü olacağız, bundan emin olun” demişti.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Merve Boluğur ile Serdar Ortaç yan yana geldi! Çok konuşulan buluşmanın nedeni ortaya çıktı - MagazinÇok konuşulan buluşmanın nedeni ortaya çıktıDamla Ersubaşı uyuşturucu batağında olduğunu itiraf etmişti! “Polis evimi aradı” deyip gerçeği açıkladı - MagazinDamla Ersubaşı uyuşturucu batağında olduğunu itiraf etmişti! “Polis evimi aradı” deyip gerçeği açıkladıEşi “Uzak dur” diyerek uyarmıştı! Survivor yarışmacısı Yunus Emre ile Beria Özden boşanıyor mu? - MagazinBoşanacaklar mı? Survivor Yunus Emre'nin eşinden açıklamaÜnlü YouTuber röportaj için gittiği ülkede en tehlikeli çete tarafından kaçırıldı - MagazinÜnlü YouTuber'ı çeteler kaçırdı! "Eğer ölürsem..."Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş baba olacaktı... Kötü haber geldi - MagazinÜnlü şarkıcı Kurtuluş Kuş baba olacaktı... Kötü haber geldiKızılcık Şerbeti final yapıyor! Son 9 bölüm - MagazinKızılcık Şerbeti final yapıyor!Kadir İnanır'dan güzel haber geldi: Yoğun bakımdan çıkarılacak - MagazinKadir İnanır'dan güzel haber geldiMurat Övüç'ün sahnesi iptal oldu, bilet paralarını geri alamayan vatandaşlar isyan etti - MagazinMurat Övüç'ün şovu iptal oldu, parasını almayanlar isyandaÜnlü oyuncudan acı itiraf "Ben her gün ölümü düşünüyorum" - MagazinÜnlü oyuncudan acı itiraf "Ben her gün ölümü düşünüyorum"Banu Parlak adliyeyi birbirine kattı - MagazinOlayları bitmiyor! Bu kez de adliyeyi birbirine kattı
Sonraki Haber Yükleniyor...