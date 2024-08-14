CZN Burak'ın restoranındaki servis ücretine tepki yağdı!

Bir sosyal medya kullanıcısı, yemek videolarıyla gündemden düşmeyen CZN Burak’a ait bir restorana gitti. Restoranda yemek yiyen kişi adisyondaki servis ücretini paylaşıp isyan etti. Kabarık gelen hesaba bir de 699 TL'lik servis ücreti eklendiğini görenler sosyal medyada tepki gösterdi.

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Son dönemde sosyal medyada, adisyonlardaki servis ücretleri ve hesapların kabarık gelmesi tartışılıyor. CZN Burak adıyla tanınan şef ve internet fenomeni Burak Özdemir’in de restoranında tepki çeken bir olay yaşandı.

Bir sosyal medya kullanıcısı CZN Burak’a ait bir restorana gitti. Kabarık gelen hesaba ve 699 TL'lik servis ücretine isyan eden vatandaş yedikleri yemeğin adisyonunu paylaştı. Paylaşımına ise “Servis ücreti nedir? arkadaş” notunu yazarak isyan etti.

CZN Burak’ın restoranında 7 bin 689 liralık faturaya 699 liralık servis ücreti eklenmesine sosyal medyada tepki yağdı. Sosyal medyada “CZN sende gözümüzden düştün”, “Servis ücreti de yeni moda çıktı”, “Bu kadar da olmaz ya”, "Yok artık" gibi yorumlar yapıldı.

NUSRET'İN RESTORANINDA ÖDENEN HESAP UZUN SÜRE KONUŞULMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde de Nusret'in Etiler restoranındaki 16732 TL'lik hesap epey bir konuşulmuştu.