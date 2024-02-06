Depremzede aileyi köşke yerleştiren Ali Burak Ceylan ilk kez konuştu, göz dolduran iyiliğin perde arkasını anlattı

Oyuncu Ali Burak Ceylan, düşen cüzdanını bularak kendisine ulaştıran öğretmen Muhammed Irmak’a vefa borcunu ödemek için yardım eli uzatmıştı. Irmak ve depremzede yakınları için köşk kiralayan Ceylan’ın yardımı alkış toplamıştı. Ünlü isim sosyal medya hesabından 6 Şubat depreminin yıldönümünde bir açıklama yaptı ve bu yardımda emeği geçenleri tek tek açıkladı.

Öğretmen, Muhammed Irmak geçtiğimiz yıl bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırmak için harekete geçti. Irmak, cüzdanın sahibinin Ali Burak Ceylan olduğunu öğrendi ve oyuncunun sahibi olduğu yapım şirketiyle iletişim kurdu. Cüzdanı teslim alan Ceylan, “Bir gün başın zora düşersen beni muhakkak ara” diyerek Irmak’ın yanında olduğunu belirtti. Yaşanan bu olaydan iki hafta sonra 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri meydana geldi. Adıyaman’da depreme yakalanan öğretmen yakınlarını kaybetti. Aklına ise oyuncu Ali Burak Ceylan’ı aramak geldi. Hiç düşünmeden yardım eli uzatan ünlü isim, 20 kişiyi İstanbul’daki bir köşke yerleştirdi ve 4 depremzede ailenin başka ihtiyaçlarını da karşıladı.



Muhammed Irmak - Ali Burak Ceylan

“BİZİM İÇİN ŞEREFLİ BİR BORÇTU”

Yaptığı göz dolduran iyilik aylar sonra ortaya çıkan oyuncu Ali Burak Ceylan ilk kez konuştu. Bu yardımın bir tek kendisine ait olmadığının altını çizen Ceylan, perde arkasını şu sözlerle anlattı:

"Bu videoyu kendimi mesuliyet altında hissettiğim için çekiyorum. Son dönemde aşırı yayılan bir video var Muhammed isimli depremzede kardeşimizin başından geçen olayı anlattığı bir video. Orada benden de bahsediyor. Anlattığı şeyler doğrudur ama bu videoyu çekmemin iki sebebi var. Birincisi Allah razı olsun o kadar çok dua ve yorum geldi ki... Bu organizasyonu sadece ben yapmışım gibi bir algının olma ihtimalinden korktuğum için ve bazı yerlerde böyle geçtiği için buna bir açıklık getirmek istiyorum. Birincisi bu bizim için bir yardım, bir destek değildi. Bizim için bir borçtu, şerefli bir borçtu.”

“BOYACI EMRAH USTA, TADİLATI YAPAN NEDİM ABİ…”

Yardımda emeği geçenlerden bahseden oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben ya da milyonlarca vatandaşımızın bu borcun gereğini yaptığı gibi ben ve dostlarım da o vakit elimizden geldiğince gereğini yaptık. Ancak o köşkün bir sahibi vardı. O köşk Şehmus Üzüm isimli bir iş adamı abimizin. Onunla bizi tanıştıran Ahlam isimli Filistinli bir hanım arkadaşımız. Azra, Senem, Aykut, İlyas, Metin ve aklıma gelmeyen diğer bütün dostlarımız... Yol arkadaşlarımız... Aracıyla yardımları Avrupa'dan, Anadolu Yakası'ndan nokta nokta taşıyıp da ulaşması gereken yere götüren Muhammed isimli arkadaşımız… Boyacı Emrah usta, bir kuruş para almadan o evi boyayan, tadilatını yapan köşkün görevlisi Nedim Abi gelen aileye yardım etti. Yıkamacı abimiz, yatakları halıları ücretsiz yıkadı. Yani bunlar özel şeyler değil. Bunların altını çiziyor olmamın nedeni organizasyon içerisinde anılması gereken insanların da oluyor olduğunu sizin biliyor olmanız benim bütün duaların tek hak sahibi benmişim gibi olan bu durumdan kurtaracak ve beni vicdanen çok rahatlatacak.”

“VİCDANEN BUNLARI PAYLAŞMAK İSTEDİM”

Organizasyon içindeki dostlarına teşekkürü borç bilen Ali Burak Ceylan, konuşmasının devamında ise “İkincisi dediğim gibi 6 Şubat günü ve sonrasında takip eden aylarda bugüne kadar eğer ki iyiliğin bir terazisi olmuş olsaydı ve bunun adı bir 'iyilik' olmuş olsaydı ki biz bunu borç diye nitelendiriyoruz ama iyilik olsaydı bunun gereğini milletimiz zaten çok daha fazlasıyla, abilerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız her yerde ve her zaman yapmaya devam ediyor, etti de. Bunun diğerlerinden bir farkı yoktu ama gelen duaları eğer ki bölüşmek gibi bir hakkım varsa bu organizasyon içindeki dostlarıma ve aynı zamanda 6 Şubat'tan bugüne kadar gereğini yerine getiren tüm milletimiz adına alıyor ve bölüşüyorum. Vicdanen bunları paylaşmak istedim. Dualarınız, yorumlarınız, takdirleriniz için de sonuna kadar şükürler olsun. Allah razı olsun diyorum. Bugün, 6 Şubat sene-i devriyesi... Rabbim bir daha aynı acıyı inşallah milletimize yaşatmasın. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara sabır diliyorum. Tez bir vakitte hayallerine kavuşup hayatlarına devam etmelerini temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Rabbim bir daha bu acıyı milletimize yaşatmasın” dedi.