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    Dilan-Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme: Mahkeme ‘tutukluluğa devam’ dedi

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla 5 Kasım’da tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat ve Engin Polat davasında yeni bir gelişme yaşandı. Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 tutuklu şüpheli hakkında Sulh Ceza Mahkemesi, tutukluluğun devamına karar verdi.

    Dilan-Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme: Mahkeme ‘tutukluluğa devam’ dedi
    Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kara para aklama soruşturmasında tutuklanarak 5 Kasım'da cezaevine gönderilen fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli hakkında karar çıktı. Mahkeme, tutukluluğun devamına hükmetti.

    Dilan-Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme: Mahkeme ‘tutukluluğa devam’ dedi

    5 KASIM'DA TUTUKLANDILAR

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Vergi kanununa muhalefet” suçlarından soruşturma başlatmıştı. Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli 5 Kasım tarihinde tutuklanarak ceza evine gönderilmişti.

    MAHKEMEDEN TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI

    1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde aylık tutukluluk incelemesi gerçekleştirildi. Dilan ve Engin Polat’ın aralarında bulunduğu 12 kişi SEGBIS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile bağlanarak ifade verdi. Kararını açıklayan mahkeme 12 kişinin tutukluluğunun devamına hükmetti.

    Dilan-Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme: Mahkeme ‘tutukluluğa devam’ dedi

    DİLAN-ENGİN POLAT SORUŞTURMASI

    İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çitinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

    Dilan-Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme: Mahkeme ‘tutukluluğa devam’ dedi

    ŞİRKETLERİNE KAYYUM ATANDI

    Öte yandan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile yakınlarına ait 27 şirkete kayyum atanmasını talep etmişti. Talebi değerlendiren mahkeme 27 şirkete kayyum atanmasına karar verdi. 

    Mahkeme kararının ardınan TMSF tarafından, Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'ya ait Dilan Polat Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri, Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi, Dipomed Metikal Kozmetik, Dilan Mücevherat, Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi, Sıla Doğu Güzellik Kozmetik, Sinem Sıla Doğu Güzellik Kozmetik ve Rise And Shine Kozmetik şirketlerine kayyum atandı. Kararlar, 14 Kasım 2023 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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    Haberler > Magazin > Dilan-Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme: Mahkeme ‘tutukluluğa devam’ dedi
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