Dilan Polat’ın oğlunun doğum gününde yazdığı mektup ortaya çıktı

Kara para aklama soruşturması kapsamında 5 Kasım’da tutuklanan Dilan Polat’ın cezaevinden yakınlarına gönderdiği bir mektup ortaya çıktı. Oğlu Milan Efe’nin yeni yaşında yanında olamayan Polat, mektubunda “Bugün ayın 24'ü, oğlumun doğum günü. Ben yanında yokum” satırlarını kaleme aldı.

Kara para aklama, vergi kaçırma ve bir dizi suçtan tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, ailesine ve çalışanlarına yeni bir mektup gönderdi. Polat, oğlu Milan Efe’nin doğum gününde yazdığı mektupta, herkesi çok özlediğini belirtti.

Hakkında beraat kararı çıkmasını bekleyen Dilan Polat, cezaevinde zor günler geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde psikolojik rahatsızlıklar yaşadığı öğrenilen Polat’ın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Daha önce hapishanede yazdığı mektupla adından söz ettiren fenomen, ailesine ve çalışanlarına seslendi. ‘i_likechaos’ adlı Instagram sayfasında paylaşılan mektupta ünlü fenomen, “Bu kadar iftirayı kaldıramıyorum” dedi.

“BU KADAR İFTİRAYI KALDIRAMIYORUM”

Dilan Polat, oğlunun doğum gününde yazdığı mektupta şu satırları kaleme aldı: “Benim canlarım, güzeller güzeli kızlarım. Kıvırcığım Ecem Melis’im, kara kızım, mektuplarınızı aldım. Saatlerce ağladım fotoğraflarınıza bakıp. Sizi öyle çok özledim ki. Darmadağın olduk. Bu kadar iftirayı kaldıramıyorum ben. Çocuklarımı çok çok özlüyorum. Ne olursunuz beni unutmayın, bana dua edin.”

“OĞLUMUN DOĞUM GÜNÜ, YANINDA YOKUM”

“Bugün ayın 24’ü, oğlumun doğum günü, ben yanında yokum. Tükendim. Odama arada girin, kahve için beraberce o odada, beni anın. Sizi çok seviyorum. İnşallah üzülmüyorsunuzdur. Dağılsanız bile inşallah çıkarsam hepinizi kanatlarımın altına alacağım. Sizi çok özledim. Kokunuz geliyor burnuma, mis gibi kokunuz. Gözlerimden yaşlar dökülüyor şu an oluk oluk. Bana hep dua edin. Çocuklarımı görmeye gidin ne olur, hep yazacağım size güzellerim. Allah’a emanet olun. Sizi çok seviyorum.”