Doktorlar dizisinin Ela’sı Yasemin Özilhan setlere dönüyor… Yeni projesi belli oldu

22 Aralık 2023 09:25 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 10:21

Yasemin Özilhan, Melike Güner, Kutsi, Bekir Aksoy, Yağmur Atacan, Aysun Kayacı gibi oyuncuların yer aldığı Doktorlar dizisi 2006-2011 yılları arasında Show TV’de yayınlandı. 87. bölümüyle final yapan ve toplamda 4 sezon ekrana gelen yapım, yıllar geçse de konuşulmaya devam ediyor.

EVLENDİKTEN SONRA OYUNCULUĞU BIRAKTI

Doktorlar’da ‘Ela’ karakteriyle izleyicinin gönlüne taht kuran Yasemin Özilhan, 2011 yılında iş adamı İzzet Özilhan ile nikah masasına oturdu. Ela ve Emine adında iki kız çocuk annesi olan isim, evlendikten sonra oyunculuğu bırakmıştı.

Sosyetenin en gözde isimlerinden biri haline gelen ve sosyal medyayı aktif olarak kullanan Yasemin Özilhan, şimdilerde 1.6 milyon takipçili Instagram hesabından stiline dair ipuçları veriyor, yemek tarifleri paylaşıyor.

8 BÖLÜMLÜK DİZİDE OYNAYACAK

Eski model ve oyuncu Yasemin Özilhan’dan son olarak hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Sabah gazetesi Bülent Cankurt, Özilhan’ın yeni bir proje için 12 yıl sonra dizi setlerine geri döneceğini duyurdu. Cankurt, ünlü ismin yer alacağı dizinin bir dijital platform için çekileceğini ve 8 bölüm yayınlanacağını öne sürdü.

Cankurt yazısında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

“Özilhan, 2019’da bir dizide konuk oyuncu olmuş ve ‘Setleri özlediğimi fark ettim, iyi bir senaryo gelir ve şartlarım kabul edilirse mesleğime dönebilirim’ demişti. Şartlarını da ‘Senaryoda beni ve ailemi rahatsız eden sahneler olmayacak. Haftada 3 gün, günde 4 saatten fazla çalışmam’ şeklinde sıralamıştı. Demek ki, iyi bir senaryo gelmiş ve şartları da kabul edilmiş. Yasemin Özilhan'ı bunca yıl sonra setlere döndüren dizi, çok iddialı olacaktır, merakla bekliyorum.”