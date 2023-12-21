Pelin Akil ve Anıl Altan çifti boşanıyor mu? İddialara ilk ağızdan cevap...

21 Aralık 2023 17:30 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 17:45

Oyuncu Pelin Akil, meslektaşı Anıl Altan ile dizi setinde tanıştı. Arkadaşlıkları birlikteliğe dönüşen ikili, 2016 yılında nikah masasına oturdu. Magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftinin boşanacağı iddia edildi. Akil, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

ANIL ALTAN: SORUNSUZ BİR AİLE YOK

Anıl Altan’ın sosyal medyada paylaştığı bir mesaj kafaları karıştırdı. Paylaşımda “Sorunsuz bir ilişki, sorunsuz bir şehir, sorunsuz bir aile ya da sorunsuz bir yaşam yok. Bana göre yaşam sürekli bir sorun çözme işi. Bu gerçeği kabul ettiğimizde ve daha iyi sorun çözmeyi öğrendiğimizde, yaşamdan keyif almayı da başarabiliriz” ifadeleri yer aldı.

‘BOŞANIYORLAR’ İDDİASI

Bu mesaj çiftin evliliğinde kriz olduğu şeklinde yorumlanırken, Youtuber Yağmur Çevik konuyu sosyal medya hesabına taşıdı. Instagram’daki kanalından paylaşım yapan Çevik, “Arkadaşlar. Tabii bu bir iddia. Pelin Akil-Anıl Altan çifti tatildeler ama çocuklar içinmiş. Tatilde bile bu konu gündemlerindeymiş. Belki toparlarlar, belki anlık sinirdir. Dediğim gibi bu bir iddia, zaman gösterecek” dedi.

SÖYLENTİLER ASILSIZ ÇIKTI

Daha sonra Pelin Akil ile iletişime geçtiğini belirten Yağmur Çevik, ünlü oyuncunun iddiaların asılsız olduğunu belirttiğini söyledi. Çevik “Arkadaşlar Pelin Akil ile konuştum. Konu zannettiğimiz gibi değil. Çocuklar için alınan randevu farklı algılanmış. Neyseki rahatladık” dedi.

FOTOĞRAFLI CEVAP

Söz konusu iddialara ise Anıl Altan, eşi Pelin Akil ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşarak cevap verdi. Altan bu kareyle 'sorun yok' mesajı verdi.