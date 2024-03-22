Engin Polat’ın cezaevindeki ilk görüntüsü ortaya çıktı! Gören herkes aynı kişiye benzetti

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialarla haklarında soruşturma başlatılan ve tutuklanan fenomen Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’ın cezaevinden fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

5 aydır cezaevinde bulunan fenomen Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’ın görüş sırasında çekilen bir fotoğrafına sosyal medyada yer verildi. Söz konusu fotoğraf kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi ve birçok yorum yapıldı.

GÖRENLER ICARDI SANDI

Engin Polat’ı görenler futbolcu İcardi’ye benzetti. Kullanıcılar ayrıca “Adam kendine içerde bile bakıyor” , “Keyfi yerinde” , “Halinden memnun gibi” yorumlar yaptı.

İşte Engin Polat'ın cezaevindeki görüntüsü...

5 AYDIR CEZAEVİNDELER

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyon ile devamındaki operasyonlarda Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı gibi suçlamalarla mahkemeye çıkarılan Dilan Polat ve Engin Polat 5 Kasım’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

TUTUKLULUKLARI DEVAM EDİYOR

Son olarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla ilgili olarak tutuklanan Engin ile Dilan Polat çifti dahil 12 şüphelilerin tutukluluklarına devam kararı verilmişti.