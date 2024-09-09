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Engin Polat'ın tahliyesine yapılan itirazı Ağır Ceza Mahkemesi de reddetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Engin Polat'ın tahliyesine ilişkin yaptığı itiraz Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da reddedildi. Kararda yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki tedbirlerin devamına karar verildi. Engin Polat tutuksuz yargılanmaya devam edecek.

Hakkında kara para aklama ve yasadışı bahis iddiasıyla dava açılan 10 aydır cezaevinde tutuklu bulunan Engin Polat ve beraberindeki Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün geçtiğimiz gün tahliye edilmişti. 4 ismin tahliyelerine yapılan itiraz, karara bağlandı.

TAHLİYE EDİLDİLER

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanık yargılanmıştı. Davanın üçüncü gününde ara kararını açıklayan Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar vermişti.

Engin Polat'ın tahliyesine yapılan itirazı Ağır Ceza Mahkemesi de reddetti - 1. Resim

AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN DE TAHLİYEYE İTİRAZA RET

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün' ün lehlerine tahliyeyi gerektirecek ölçüde henüz bir değişikliğin bulunmaması, tutuklama kararındaki gerekçelerin halen mevcudiyetini koruyor olması, sanıkların üzerine atılı suçlara dair delillerin mevcudiyeti, sanıklar üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, sanıkların kaçma şüphesinin bulunmasını gerekçe göstererek tahliye kararına itiraz etmişti.

Başsavcılık bu gerekçelerle 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etmişti. Tahliye kararını veren mahkeme Başsavcılığın itirazını reddetmişti. Bunun üzerine itirazı değerlendiren Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi de mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak Başsavcılığın tahliye kararına itirazını reddetti.

Engin Polat'ın tahliyesine yapılan itirazı Ağır Ceza Mahkemesi de reddetti - 2. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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