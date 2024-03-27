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Erkan Petekkaya’nın acı günü: Canım babamı kaybettik

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Erkan Petekkaya’nın acı günü: Canım babamı kaybettik

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Erken Petekkaya’nın babası Akın Petekkaya hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu acı haberi sosyal medya hesabından duyurarak cenaze bilgilerini paylaştı.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Paramparça, Son Bahar, Vurgun gibi başarılı yapımlarda rol alan Erkan Petekkaya’nın babası hayatını kaybetti. Oyuncu üzen haberi sosyal medya hesabından babasının fotoğrafını paylaşarak duyurdu. 

Instagram hesabından babasının vefat ettiğini paylaşan Petekkaya, altına şu notu düştü: 

“Canım babam Akın Petekkaya’yı bu sabah kaybettik. Cenaze namazı Beykoz/Kavacık Görele Mahallesi Camisinde yarın öğlen namazında kılınacak cenaze namazına müteakip Görele mezarlığına defnedilecektir. Allah hepimizin büyüklerine rahmetler eylesin.”

Erkan Petekkaya’nın acı günü: Canım babamı kaybettik - 1. Resim

Ünlü ismin paylaşımına kısa sürede onlarca yorum geldi. Taziye mesajlarını iletenler arasında Seray Sever, Ata Demirer, Emel Sayın, Ayşegül Aldinç gibi isimler de yer aldı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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