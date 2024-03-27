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Haberler > Magazin > Özkan Uğur’un eşi ilk kez konuştu: MFÖ ‘MF’ oldu, büyük cesaret, biraz durun

Özkan Uğur’un eşi ilk kez konuştu: MFÖ ‘MF’ oldu, büyük cesaret, biraz durun

Düzenleyen: / Kaynak: Posta
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Özkan Uğur’un eşi ilk kez konuştu: MFÖ ‘MF’ oldu, büyük cesaret, biraz durun

Magazin Haberleri  / Posta

Geçtiğimiz yıl vefat eden MFÖ grubunun üyesi ve usta sanatçı Özkan Uğur’un eşi Aysun Aslan, eşinin vefatından sonra ilk kez röportaj verdi. MFÖ grubunun Özkan Uğur olmadan konser vermesine ve ‘MF’ olarak sahne almasına değinen Aslan “Kızmadım. Benim tek söylediğim şuydu; biraz durun!” dedi.

Üç defa lenf kanserini yenen ancak geçtiğimiz Temmuz ayında hayatını kaybeden Özkan Uğur’un eşi Aysun Aslan, geçirdiği zor günlerin ardından ilk kez konuştu. Uğur, Mazhan Alanson ve Fuat Güner ile ilgili “MF olarak sahneye çıktılar, ben de medyadan öğrendim. Eleştiri aldılar. Büyük cesaret, bravo yani! Kızmadım, tek sözüm şu: Biraz durun!” şeklinde konuştu.

MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur, yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 8 Temmuz’da hayatını kaybetti. Bir süredir konser tekliflerini reddeden grup üyeleri Mazhar Alanson ve Fuat Güner, geçtiğimiz günlerde Özkan Uğur olmadan ilk kez sahneye çıktı.

Özkan Uğur’un eşi ilk kez konuştu: MFÖ ‘MF’ oldu, büyük cesaret, biraz durun - 1. Resim

“SÖYLEDİĞİM TEK ŞEY ŞUYDU: BİRAZ DURUN”

Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in ‘MF’ olarak sahneye çıkması hakkında konuşan Aysun Aslan, bu durumu şöyle değerlendirdi:

“Kızmadım tabii... Benim tek söylediğim şuydu; biraz durun! Çok erken konuşulmaya ve oluşmaya başladı bunlar. En azından bir 6 ay yasımızı tutalım, hiçbir şey konuşmayalım lütfen. Bırakın ünlü olmasını, bir insan kaybediyorsunuz.”

“MEDYADAN ÖĞRENDİM”

Mazhar Alanson ve Fuat Güner’in konser vereceğini basından öğrendiğini belirten Aslan "İnsanlar da evine ekmek götürüyor, kolay değil tabii ki sahneye çıkacaklar. Ben çok üzülüyorum eleştirilmelerine. İnsanlar çalışmak zorunda. Nitekim “MF” oldular. Ben de bilmiyordum, medyadan öğrendim. Büyük cesaret dedim, bravo yani. İsterlerse MFÖ olarak da kalabilirler. Bundan sonrasında ne isim kullanacaklarına karışmak haddim değil" dedi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Posta
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