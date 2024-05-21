Eşi Bedriye Kılıç’ı öldürdüğünü itiraf etmişti: Cani eş için istenen ceza belli oldu

Türkiye günlerce Müge Anlı’nın yayınına konu olan bu cinayeti konuşmuştu. Konya'da kaybolan 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'ı eşi Tayfur Kılıç’ın öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Tutuklanan Tayfur Kılıç, ifadesinde karısını boğarak öldürüp uçuruma attığını itiraf etmişti. Cani eş için istenen ceza belli oldu.

Konya’da kayıp olarak aranan eşi Bedriye Kılıç’ı boğarak öldürdüğünü, daha sonra ise uçuruma attığını itiraf eden Tayfur Kılıç’a, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

ANNESİ SALONDA FENALAŞTI

Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Tayfur Kılıç, maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Maktulün annesinin mahkeme salonunda fenalaşması üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri, anne Sona Er'i salondan çıkardı.

KATİL KOCA KENDİNİ SAVUNDU

Tayfur Kılıç, savunmasında, "Benim tek hatam eve geldikten sonra kapıyı kapatıp eşimi bırakmak ve polislere baskı altında ifade vermektir. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti sanık Kılıç'a "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Heyet ayrıca "kasten öldürmeye yardım" suçundan yargılanan sanığın annesi ve babasının beraatini kararlaştırdı.

ANNE VE BABANIN İSTEĞİ YÜREK SIZLATTI

Bedriye Kılıç'ın annesi Sona Er ve babası Oktay Er, duruşma sonrası gazetecilere, "Verilen ceza bir nebze de olsa içimizi rahatlattı. Tek istediğimiz kızımızın cenazesinin bulunması, bir mezarının olması ve gidip mezarı başında dua etmektir." açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl 6 Temmuz'da eşi Tayfur Kılıç (36) tarafından kaybolduğu bildirilen Bedriye Kılıç'ın (36) bulunması için çalışma başlatmış, 3 çocuk annesi kadınla ilgili ize rastlanmamıştı.

Bunun üzerine çiftin yakınları, Bedriye Kılıç'ın bulunması için televizyon programına katılarak yardım istemiş, programda çelişkili ifadeler kullanan Tayfur Kılıç, Akşehir'e döndüğü otobüste gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Emniyette suçunu itiraf eden Tayfur Kılıç'ın ifadesinde, Akşehir'deki kiraz tarlalarında mevsimlik işçi olarak çalışan eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü, olay akşamı eve geldiğinde tartıştıklarını, boğarak öldürüp cesedini otomobiliyle Akşehir-Isparta kara yolundaki dağlık araziye attığını söylediği öğrenilmişti.