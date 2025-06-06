Estetik yaptıran oyuncu Eylem Tanrıver felç kaldı! Mesleğine devam edemiyor: Hayatımdan çalındı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 6 Haziran 2025 10:07 - Güncelleme: 6 Haziran 2025 10:13 - Güncelleme:

Tiyatro ve dizi oyuncusu Eylem Tanrıver'in hayatı estetik ameliyat sonrası altüst oldu. Ataşehir'deki bir hastanede saatlerce uygunsuz pozisyonda bırakıldığı için sinirlerinin zedelendiğini belirten Tanrıver, yürüyürek gittiği hastaneden kısmi felçli çıktı. Hem sağlığından olduğunu hem de mesleğinden uzak kaldığını söyleyen ünlü isim, hukuk mücadelesi başlattı.

Hercai (2019-2021) dizisinden sonra bir daha ekranlarda görünmeyen Eylem Tanrıver'in, estetik operasyon sebebiyle kısmi felç geçirdiği ortaya çıktı. Geçirdiği ameliyatın bir sağlık faciasına dönüştüğünü iddia eden Tanrıver, "Hayatımdan çalındı" diyerek tepki gösterdi. "AMELİYATA GÜLE OYNAYA GİRDİM, FELÇLİ ÇIKTIM" Konuyla ilgili TV100'e konuşan Tanrıver, yaptırdığı estetik operasyonun sinir hasarına yol açtığını belirterek, yürüyerek girdiği hastaneden kısmi felçli olarak çıktığını söyledi. "Güle oynaya, gayet pozitif şekilde girdiğim ameliyattan çıktığımda 2 ayağımdan da kısmi felç geçirdiği fark ettim. Yaralarım açıldı, enfeksiyon kaptım. Kolumun altı 4-5 cm açıldı." İlgili Haber Aslı Bekiroğlu'nun ameliyatı 9 saat sürdü! Ünlü oyuncunun sağlık durumu "BÜYÜK ŞOK" Hukuk mücadelesi başlatan oyuncu, "Hastanede 6 saati aşan süre, olmaması gereken bir ameliyat pozisyonunda (kurbağa bacağı pozisyonu) bırakıldım. Baktım 2 ayak da boşa gidiyor, büyük şok! Bana ambulans bile kiralamadılar. Yaralı bereli ve tutmayan ayaklarımla kendi gücümle eve gitmek zorunda kaldım. Fizik tedavi gördüm. Mesleğime devam edemedim. Hastane yönetimi destek vermedi. Çocuğumun ihtiyaçları bile eksik kaldı, sınavında yanında olamadım. Benim hayatımdan çalınan bu dönemi tarif edemiyorum" dedi. İlgili Haber Ünlü oyuncunun kene paniği! Pelin Akil hastanelik oldu: Asla evde denemeyin

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş