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Evrim Alasya o fotoğrafı görünce gözyaşlarına boğuldu

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Evrim Alasya o fotoğrafı görünce gözyaşlarına boğuldu
Kızılcık Şerbeti, Evrim Alasya, Gain, Haber

Magazin Haberleri

Kızılcık Şerbeti dizisinde Kıvılcım rolünü canlandıran Evrim Alasya katıldığı bir programda kardeşinin fotoğrafını görünce ağlamaya başladı. Alasya, “Bilmiyorum neden böyle oldum… O benim canım. Her anlamda yanında olmaya çalıştığım tek kardeşim. Aile çok önemli benim için” dedi.

Son dönemin en çok konuşulan dizilerinden olan Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım rolünü canlandıran Evrim Alasya, Gain'de yayınlanan bir programa konuk oldu.

Programda hayatıyla ilgili itiraflarda bulunan usta oyuncu kardeşinin fotoğrafını görünce konuşmakta zorlandı ve gözyaşlarına boğuldu.

Evrim Alasya o fotoğrafı görünce gözyaşlarına boğuldu - 1. Resim

"KONU AİLE OLUNCA BÖYLE DUYGULANDIM"

Duygusal anlar yaşayan Alasya, “Neden böyle olduğumu bilmiyorum. O benim canım… Her anlamda yanında olmaya çalıştığım tek kardeşim. Aile çok önemli benim için daha ötesi yok. Konu aile olunca böyle duygulandım” dedi.

Evrim Alasya o fotoğrafı görünce gözyaşlarına boğuldu - 2. Resim

Programın sunucusu 'Yakın dönemde bir şey mi yaşadın?' diye sorunca usta oyuncu, "Yok hayır. Konu aile olunca böyle oldum" diyerek cevap verdi.

Düzenleyen:  - Magazin
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