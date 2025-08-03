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Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı bacağından vurulmuştu! Silahlı saldırıya dair yeni gelişme ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ezgi Mola&#039;nın eski eşi Mustafa Aksakallı bacağından vurulmuştu! Silahlı saldırıya dair yeni gelişme ortaya çıktı
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Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan kavgada işletme sahibi ve Ezgi Mola’nın eski eşi Mustafa Aksakallı'nın da aralarında bulunduğu 7 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Hacımemiş Mahallesi’nde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, Melik Efe A. ve Hüseyin Kerem A., alkol aldıktan sonra mekanda taşkınlık çıkardı.

Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı bacağından vurulmuştu! Silahlı saldırıya dair yeni gelişme ortaya çıktı - 1. Resim

İşletme sahibi ve oyuncu Ezgi Mola’nın eski eşi Mustafa Aksakallı, şahıslara müdahale etmek istedi. Bu sırada şüphelilerden biri yanında bulundurduğu tabancayla Aksakallı’ya ateş açtı.

Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı bacağından vurulmuştu! Silahlı saldırıya dair yeni gelişme ortaya çıktı - 2. Resim

Silahlı saldırı sonucu Mustafa Aksakallı sağ bacağından 2 kurşunla yaralandı. Olay sırasında mekanda bulunan Zeynep G. ise seken kurşunun isabet etmesiyle hafif şekilde yaralandı. Yaşanan panik sırasında kaçmaya çalışan Kubilay Ege E. (20), Ahsen İrem T. (20), Elifnaz Y. (20), Dila B. (21) ve Rabia Merve C. (33) ise kırılan cam parçalarından yaralandı.

Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı bacağından vurulmuştu! Silahlı saldırıya dair yeni gelişme ortaya çıktı - 3. Resim

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan 7 kişi, daha sonra taburcu edildi.

Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı bacağından vurulmuştu! Silahlı saldırıya dair yeni gelişme ortaya çıktı - 4. Resim

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede şüpheliler Melik Efe A. ve Hüseyin Kerem A.’yı gözaltına aldı. Şüphelilerin ilk ifadelerinde, olayın masalarına yeterince ilgi gösterilmediği gerekçesiyle başladığını söyledikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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