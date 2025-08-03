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Yıllar sonra setlere döndü! Attila Olgaç’ın değişimi sosyal medyayı salladı: Yorumlar peş peşe geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yıllar sonra setlere döndü! Attila Olgaç’ın değişimi sosyal medyayı salladı: Yorumlar peş peşe geldi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

‘Kurtlar Vadisi'nin "Kılıç Bey"i, ‘Hayat Bilgisi'nin unutulmaz "Hidayet Hoca"sı Attila Olgaç, yıllar sonra setlere döndü. 81 yaşındaki usta oyuncunun "Kızgın Topraklar" dizisindeki son hali sosyal medyada gündem oldu. Sevenleri yorum yağmuruna tuttu.

"Kurtlar Vadisi"nde canlandırdığı "Kılıç Bey" ve "Hayat Bilgisi" dizisindeki "Hidayet Hoca" rolleriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Attila Olgaç, uzun bir aranın ardından yeniden sete çıktı.

Yıllar sonra setlere döndü! Attila Olgaç’ın değişimi sosyal medyayı salladı: Yorumlar peş peşe geldi - 1. Resim

81 yaşındaki deneyimli oyuncu, yeni sezonda ekrana gelecek olan "Kızgın Topraklar" dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yıllar sonra setlere döndü! Attila Olgaç’ın değişimi sosyal medyayı salladı: Yorumlar peş peşe geldi - 2. Resim

SON HALİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yeni projesi için kamera karşısına geçen Olgaç’ın yıllar içindeki değişimi, sosyal medyada gündem oldu.

Yıllar sonra setlere döndü! Attila Olgaç’ın değişimi sosyal medyayı salladı: Yorumlar peş peşe geldi - 3. Resim

Dizi setinden paylaşılan görüntüler hem nostalji oluşturdu hem de hayranlarını duygulandırdı. Usta sanatçının son haliyle ilgili pek çok kullanıcı, “Zaman herkesi değiştiriyor” yorumunu yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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