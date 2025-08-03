Yıllar sonra setlere döndü! Attila Olgaç’ın değişimi sosyal medyayı salladı: Yorumlar peş peşe geldi

"Kurtlar Vadisi"nde canlandırdığı "Kılıç Bey" ve "Hayat Bilgisi" dizisindeki "Hidayet Hoca" rolleriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Attila Olgaç, uzun bir aranın ardından yeniden sete çıktı.

81 yaşındaki deneyimli oyuncu, yeni sezonda ekrana gelecek olan "Kızgın Topraklar" dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

SON HALİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yeni projesi için kamera karşısına geçen Olgaç’ın yıllar içindeki değişimi, sosyal medyada gündem oldu.

Dizi setinden paylaşılan görüntüler hem nostalji oluşturdu hem de hayranlarını duygulandırdı. Usta sanatçının son haliyle ilgili pek çok kullanıcı, “Zaman herkesi değiştiriyor” yorumunu yaptı.