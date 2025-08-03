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Gören tanıyamadı! Müge Akyamaç'ın 61 yaşındaki hali olay oldu: "Yine çok güzel"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gören tanıyamadı! Müge Akyamaç&#039;ın 61 yaşındaki hali olay oldu: &quot;Yine çok güzel&quot;
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

1985 yapımı “Gurbetçi Şaban” filmindeki “Bahar” karakteriyle tanınan Müge Akyamaç, şimdilerde 61 yaşında. Oyuncunun son hali sosyal medyada paylaşıldı. Değişimiyle şaşırtan oyuncuya sevenleri yorum yağdırdı.

Yeşilçam oyuncularından Müge Akyamaç, "Gurbetçi Şaban" filmindeki "Bahar" karakteriyle tanınmıştı.

Gören tanıyamadı! Müge Akyamaç'ın 61 yaşındaki hali olay oldu:

1985 yapımı filmde, Almanya’ya kaçak yollarla giden Şaban’ın aşkını canlandıran Akyamaç, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

Gören tanıyamadı! Müge Akyamaç'ın 61 yaşındaki hali olay oldu:

SON HALİYLE İLGİLİ YORUM YAĞDI

61 yaşındaki oyuncunun güncel bir fotoğrafı, sosyal medyada bir sayfa tarafından paylaşıldı. Paylaşımın ardından Akyamaç'ın son haliyle ilgili çok sayıda yorum yapıldı.

Gören tanıyamadı! Müge Akyamaç'ın 61 yaşındaki hali olay oldu:

Sosyal medyada “Maşallah halen daha güzel”, “Çok değişmiş ama bu haliyle de oldukça güzel” gibi yorumlar yapıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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