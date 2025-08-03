Gören tanıyamadı! Müge Akyamaç'ın 61 yaşındaki hali olay oldu: "Yine çok güzel"

Yeşilçam oyuncularından Müge Akyamaç, "Gurbetçi Şaban" filmindeki "Bahar" karakteriyle tanınmıştı.

1985 yapımı filmde, Almanya’ya kaçak yollarla giden Şaban’ın aşkını canlandıran Akyamaç, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

SON HALİYLE İLGİLİ YORUM YAĞDI

61 yaşındaki oyuncunun güncel bir fotoğrafı, sosyal medyada bir sayfa tarafından paylaşıldı. Paylaşımın ardından Akyamaç'ın son haliyle ilgili çok sayıda yorum yapıldı.

Sosyal medyada “Maşallah halen daha güzel”, “Çok değişmiş ama bu haliyle de oldukça güzel” gibi yorumlar yapıldı.