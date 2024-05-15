Fatih Kısaparmak’tan ‘lüks mekan’ çıkışı: 3-5 milyon TL verseler sahne almam

Türk halk müziğinin güçlü sesi Fatih Kısaparmak, eşi Şebnem Kısaparmak ile katıldığı bir ödül töreninde dikkat çeken açıklamalar yaptı. Lüks mekanlarda sahneye çıkmak istemediğini belirten şarkıcı, nedenini “3-5 milyon TL verseler çıkmam. Ben de gariban çocuğuydum. Benim konserlerime cebine 20 lira koyan biri gelebilmeli” sözleriyle açıkladı.

Kendine has yorumu ve güzel sesiyle hayranlarının beğenisini kazanan Fatih Kısaparmak, uzun süre sonra ortaya çıktı, yaptığı açıklamalarla ise gündeme oturdu.

Türk halk müziğinin "Türkü Baba" lakaplı sanatçısı Fatih Kısaparmak, geçtiğimiz akşam özel bir üniversitenin ödül törenine katıldı. Muhabirler ünlü sanatçıya “Sizi sahnelerde göremiyoruz” diyerek nedenini sordu.

“CEBİNE 20 LİRA KOYAN GELEBİLMELİ”

Bu sözlere cevap veren Kısaparmak, “Anadolu’yu gezip halkımla kavuşmayı tercih ediyorum. Lüks bir mekâna, 3-5 milyon TL verseler çıkmam. Ben de gariban çocuğuydum. Benim konserlerime cebine 20 lira koyan biri gelebilmeli” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

“TÜRKÜ BABA OLACAK EN SON KİŞİ”

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Mustafa Keser, Fatih Kısaparmak’ı hedef almıştı. Kısaparmak’a sert sözlerle yüklenen Keser, “Türkü babalık ona kalana kadar önünde bin tane adam var. O türkü baba olacak en son adam hatta baba bile olamaz” demişti.