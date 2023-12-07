Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin boşandığı eşiyle barıştı! İlk görüntüler de geldi

7 Aralık 2023 15:44 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 15:44

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Katıldığı Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla adını duyuran ve şu sıralar Kanal D’de yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada sunuculuk yapan Nursel Ergin, özel hayatıyla gündeme geldi. Ergin, 2017 yılında nikah masasına oturduğu iş insanı Murat Akyer ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. 6 ay önce boşanan çift yeniden bir araya geldi.

EVLİLİK SİNYALİ

Nursel Ergin ile Murat Akyer, şarkıcı Şevval Sam’ın konserinde görüntülendi. İkilinin barışma haberi bu görüntülerle ortaya çıkmış oldu. Ergin’in hayranları gelişmeye sevinirken, Snob Magazin’de yer alan habere göre çift, “İki ay önce barıştık. Daha fazla birbirimizin hasretine dayanamadık. Şimdilik çok güzel gidiyor. Yeniden evlilik neden olmasın?” açıklamasını yaptı.

BOŞANDIKLARINI SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Daha önce sosyal medyadan açıklama yapan Nursel Ergin, boşanma haberini şu ifadelerle duyurmuştu:

“Ne Murat, ne ben birbirimizi üzmedik. Ülkede daha önemli meseleler varken bence murat ve Nursel'i bu kadar kafaya takmayın. Biz iyiyiz mutluyuz hayat devam ediyor…”

Üzgün olduğunu belirten Ergin, “Bizim de hasarımız çok büyüktü ve kendi içimizde kaybolduk. Bazen, sevdiğiniz insan kendi içine girip gözden kaybolur. Üzülerek bildiriyorum ki biz Murat Akyer’le boşandık… Bu da geçer ya hu…” şeklinde konuşmuştu.