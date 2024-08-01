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Gizem Özdilli yıllar sonra neden evlenmediğini itiraf etti!

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Gizem Özdilli yıllar sonra neden evlenmediğini itiraf etti!

Magazin Haberleri

Manken Gizem Özdilli, katıldığı bir programda hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı. Anne ve babasının mutlu bir evlilikleri olduğunu söyleyen Özdilli neden evlenmediğini de anlattı. Manken, "Babamı 4 ay içinde kanserden kaybettim. Babam göremeyecek diye evlenmek istemiyorum" dedi.

Manken Özlem Özdilli Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu.

Birkaç yıl önce İstanbul'un kalabalığından çok bunaldığı için Kıbrıs'a taşınan Özdilli, Kalaycıoğlu'na hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı.

Gizem Özdilli yıllar sonra neden evlenmediğini itiraf etti! - 1. Resim

"O YÜZDEN HEP GÜÇLÜ DURURUM"

Mutlu bir ailede büyüdüğünü söyleyen Gizem Özdilli, "Annem ve babam birbirine çok aşıktı. Onların aşkını gördüğüm için evlenmemiş olabilirim çünkü insan öyle bir ilişki istiyor. Babamın kanser olduğunu öğrendik ve 4 ay içinde hayatını kaybetti. 6 ay sonra 1 yıllık erkek arkadaşımı da kanserden kaybettim. Kanser olduğunu o da bilmiyordu 40 gün içinde öldü. Hayatta bana ölümün gerçekliği çok net gösterildi. O yüzden hep güçlü dururum" dedi.

Gizem Özdilli yıllar sonra neden evlenmediğini itiraf etti! - 2. Resim

Bu zamana kadar neden evlenmediğinden bahseden 52 yaşındaki Özdilli "Benim ağlamam çok görülmez. Babamın benim evlendiğimi görmesini isterdim. Ben belki de o yüzden evlenmiyorumdur, babam göremeyecek diye. Mesela düğün yapacak olsam aile fotoğrafında babam olmayacak. Ben de evlilikten mahrum kaldım. 8 yıldır hayatımda kimse yok” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Magazin
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