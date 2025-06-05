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Görenler yine tanıyamadı! Ünlü oyuncu Christian Bale yeni rolüyle hayranlarını şoke etti

Kaynak: Haber Merkezi
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Görenler yine tanıyamadı! Ünlü oyuncu Christian Bale yeni rolüyle hayranlarını şoke etti
Magazin Haberleri  / Haber Merkezi

Rol aldığı filmlerdeki karakterleri adeta gerçekmiş gibi yaşayan Hollywood yıldızı Christian Bale yeni bir filmle gündem oldu. Oscar ödüllü oyuncu yeni NFL biyografisi Madden'in setinde ilk defa görüntülendi. Adeta bambaşka biri olan Bale'i gören hayranları şoke oldu.

"Batman Kara Şövalye", "The Machinist", "American Hustle", "Ford v Ferrari", "The Fighter" başta olmak üzere pek çok filmle hafızalara kazınan Christian Bale hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor.

NFL efsanesi John Madden’in hikâyesini anlatan yeni bir filmde, Amerikan futbolunun simge isimlerinden Oakland Raiders’ın eski sahibi Al Davis’i Bale canlandırıyor.

Nicholas Cage ile birlikte rol alan Bale'in filmi merakla beklenirken film setinde görüntülenen ünlü oyuncu hayranlarını şoke etti.

Christian Bale
Al Davis ve yeni görüntüsüyle Christian Bale

Cage'in Madden'ı, Bale'in Al Davis'i ve John Mulaney'nin Electronic Arts'ın kurucusu Trip Hawkins'i canlandırdığı biyografik filmin oyuncu kadrosu yıldızlardan oluşuyor.  

"MADDEN" FİLMİNİN ÖZETİ

John Madden'in hayatını anlatan "Madden" filmi fotoğrafın ardından merakla beklenir oldu. 

Hikayede Oakland Raiders tarafından emekliliğe zorlandıktan sonra, ateşli eski NFL baş antrenörü John Madden, dünyanın ilk futbol video oyununu inşa ederek solmakta olan mirasını yeniden yazmak için iyi huylu bir Harvard programcısıyla işbirliği yapar.

Kaynak: Haber Merkezi

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