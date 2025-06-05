Görenler yine tanıyamadı! Ünlü oyuncu Christian Bale yeni rolüyle hayranlarını şoke etti

Kaynak: Haber Merkezi 5 Haziran 2025 17:04 - Güncelleme: 5 Haziran 2025 17:37 - Güncelleme:

Rol aldığı filmlerdeki karakterleri adeta gerçekmiş gibi yaşayan Hollywood yıldızı Christian Bale yeni bir filmle gündem oldu. Oscar ödüllü oyuncu yeni NFL biyografisi Madden'in setinde ilk defa görüntülendi. Adeta bambaşka biri olan Bale'i gören hayranları şoke oldu.

"Batman Kara Şövalye", "The Machinist", "American Hustle", "Ford v Ferrari", "The Fighter" başta olmak üzere pek çok filmle hafızalara kazınan Christian Bale hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. NFL efsanesi John Madden’in hikâyesini anlatan yeni bir filmde, Amerikan futbolunun simge isimlerinden Oakland Raiders’ın eski sahibi Al Davis’i Bale canlandırıyor. Nicholas Cage ile birlikte rol alan Bale'in filmi merakla beklenirken film setinde görüntülenen ünlü oyuncu hayranlarını şoke etti. Al Davis ve yeni görüntüsüyle Christian Bale Cage'in Madden'ı, Bale'in Al Davis'i ve John Mulaney'nin Electronic Arts'ın kurucusu Trip Hawkins'i canlandırdığı biyografik filmin oyuncu kadrosu yıldızlardan oluşuyor. İlgili Haber Ünlü oyuncu tanınmaz halde! Brad Pitt bambaşka biri oldu Ünlü oyuncudan geri adım! Bazı iddialarından vazgeçen Blake Lively hayranlarını şaşırttı "MADDEN" FİLMİNİN ÖZETİ John Madden'in hayatını anlatan "Madden" filmi fotoğrafın ardından merakla beklenir oldu. Hikayede Oakland Raiders tarafından emekliliğe zorlandıktan sonra, ateşli eski NFL baş antrenörü John Madden, dünyanın ilk futbol video oyununu inşa ederek solmakta olan mirasını yeniden yazmak için iyi huylu bir Harvard programcısıyla işbirliği yapar.

Kaynak: Haber MerkeziEditör: Ali Tüfekçi