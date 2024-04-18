Grammy ödüllü şarkıcıdan Filistin’e destek! ‘Özgürlük’ sloganları attı

Grammy ödüllü ABD'li şarkıcı SZA, konserinde Filistin'e destek mesajı verdi. Dünyaca ünlü isim İsrail’in Filistin’de yaptığı katliama tepki gösterdi.

7 Ekim’den bu yana binlerce sivili katleden İsrail’e tepkiler büyüyor. Ünlü sanatçılar da konuyla ilgili desteklerini gerek konserlerinde gerekse sosyal medya hesaplarında dile getiriyor.

Son olarak Grammy ödüllü ABD'li şarkıcı SZA, Yeni Zelanda'nın Auckland kentindeki konserinde "Filistin'e özgürlük" sloganı attı.

“FİLİSTİN’E ÖZGÜRLÜK” DİYE BAĞIRDI, SEYİRCİ DE KARŞILIKSIZ BIRAKMADI

Müzik dergisi Billboard'a göre, SZA adıyla tanınan ABD'li şarkıcı Solana Imani Rowe'un 16 Nisan'da Auckland'de düzenlediği konserden görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Grammy ödüllü R&B yıldızı SZA, sahnede "Filistin'e özgürlük" sloganı attı.

Seyirciler de alkışlarıyla SZA'ya destek verdi.