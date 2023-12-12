Hande Erçel'in leopar şıklığı! Kombinin bedeli dudak uçuklattı

12 Aralık 2023 10:23 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 10:31

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Son dönemde iş insanı Hakan Sabancı ile olan birlikteliğiyle sık sık adından söz ettiren Hande Erçel, tarzıyla gündeme geldi. Türk mücevher markası Begum Khan'ın düzenlediği etkinliğe leopar desenli elbisesiyle katılan Erçel, hem şıklığı hem de zayıflığıyla dikkat çekti.

İlişkisiyle olduğu kadar güzelliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla da magazinin radarına takılan Hande Erçel, katıldığı davete özel olarak hazırlandı. Ünlü oyuncu, üzerine oturan leopar elbisesini altın sarısı takılarıyla tamamladı. Saçlarını ensede topuz yapan Erçel, tercih ettiği sade makyajla güzelliğini en doğal haliyle sergiledi.

SERVET HARCADI

Şıklığıyla göz dolduran Hande Erçel’in kombinin fiyatı da ortaya çıktı. Elbisesi için 21 bin, çantası için 68 bin, botları için 51 bin, bilekliği için 26 bin, küpeleri için 30 bin ödeyen oyuncunun şıklığı için toplamda 196 bin TL harcadı.

ZAYIFLIĞI DA DİKKAT ÇEKTİ

Fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Hande Erçel’e kısa sürede onlarca beğeni ve yorum geldi. Öte yandan Erçel’in zayıflığı da takipçilerinin gözünden kaçmadı. İncecik beli daha ilk bakışta gözen çarpan ünlü oyuncu için takipçileri “Hande Erçel’in plastik cerrahı kim ya? Ödül erilmeli, bilen yazsın”, “Çok güzel, diyecek söz yok ama Allah için çok zayıf, feri gitmiş sanki…” tarzında yorumlar yaptı.