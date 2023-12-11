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    Kraliyet ailesinden siyah beyaz fotoğraf! Gelenekselleşen pozlarını verdiler

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Gizem Külçü / Kaynak: Haber Merkezi
    Kraliyet ailesinden siyah beyaz fotoğraf! Gelenekselleşen pozlarını verdiler
    Ingiltere, Kraliyet Ailesi, Haber

    Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate Middleton, her yıl Noel zamanı çektirdikleri pozlara bir yenisini daha ekledi. Kamera karşısına geçen çift, 3 çocuklarıyla beraber aile pozu verdi.

    Kraliyet üyeleri her sene Noel zamanı çıkartılan kart için kamera karşısına geçiyor. Kraliyet ailesinin üyeleri Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate Middleton da 3 çocuğuyla beraber aile pozu verdi. 

    KRALİYET AİLESİNDEN SİYAH BEYAZ POZ

    Her sene merakla beklenen pozları bu sene de çok beğenildi. Karta basılacak aile fotoğrafını siyah beyaz tercih eden çiftin çocukları ise görenlere "Büyümüşler" dedirttirdi.

    10 yaşındaki Prens George, 8 yaşındaki Prenses Charlotte ve 5 yaşındaki Prens Louis büyük ilgi görürken son halleriyle fotoğrafa yansıdı. Prens William ve Prenses Kate Middleton'ın geçtiğimiz senelerdeki Noel fotoğrafları da ilgi çekmişti. Her sene çekilen fotoğraflar ailenin çocuklarının da değişimlerini ortaya koyuyor. 

    Kraliyet ailesinden siyah beyaz fotoğraf! Gelenekselleşen pozlarını verdiler

    HER YIL AİLE FOTOĞRAFI İÇİN KAMERA KARŞISINDALAR

    Kraliyet ailesinin kıdemli üyelerinden olan Prens William ve Kate Middleton çiftinin her sene Aralık ayında çocukları ile çekindikleri fotoğraflar:

    Kraliyet ailesinden siyah beyaz fotoğraf! Gelenekselleşen pozlarını verdiler

    2019

    Kraliyet ailesinden siyah beyaz fotoğraf! Gelenekselleşen pozlarını verdiler

    2020

    Kraliyet ailesinden siyah beyaz fotoğraf! Gelenekselleşen pozlarını verdiler

    2021

    Kraliyet ailesinden siyah beyaz fotoğraf! Gelenekselleşen pozlarını verdiler

    2022

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