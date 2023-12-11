Kraliyet ailesinden siyah beyaz fotoğraf! Gelenekselleşen pozlarını verdiler

11 Aralık 2023 17:29 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 17:38

Editör: Gizem Külçü / Kaynak: Haber Merkezi

Kraliyet üyeleri her sene Noel zamanı çıkartılan kart için kamera karşısına geçiyor. Kraliyet ailesinin üyeleri Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate Middleton da 3 çocuğuyla beraber aile pozu verdi.

KRALİYET AİLESİNDEN SİYAH BEYAZ POZ

Her sene merakla beklenen pozları bu sene de çok beğenildi. Karta basılacak aile fotoğrafını siyah beyaz tercih eden çiftin çocukları ise görenlere "Büyümüşler" dedirttirdi.

10 yaşındaki Prens George, 8 yaşındaki Prenses Charlotte ve 5 yaşındaki Prens Louis büyük ilgi görürken son halleriyle fotoğrafa yansıdı. Prens William ve Prenses Kate Middleton'ın geçtiğimiz senelerdeki Noel fotoğrafları da ilgi çekmişti. Her sene çekilen fotoğraflar ailenin çocuklarının da değişimlerini ortaya koyuyor.

HER YIL AİLE FOTOĞRAFI İÇİN KAMERA KARŞISINDALAR

Kraliyet ailesinin kıdemli üyelerinden olan Prens William ve Kate Middleton çiftinin her sene Aralık ayında çocukları ile çekindikleri fotoğraflar:

2019

2020

2021

2022