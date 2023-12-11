Nilgün Belgün’ün Kenan Işık anısı… Paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı

11 Aralık 2023 13:47 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 13:48

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yazar, sunucu ve tiyatrocu Kenan Işık, 2014 yılında spor salonunda fenalaşarak dengesini kaybetti. Kafasını yere çarpan Işık, bilinci kapalı halde hastaneye kaldırıldı. Usta ismin beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. 4 saat süren ameliyatın ardından hayati tehlikeyi atlayan Işık, 9 yıl önce girdiği komadan çıkamadı.

“KULİS ODAMA GİRİNCE ÖYLE DUYGULANDIM Kİ”

Usta tiyatrocu Kenan Işık’ın meslektaşı Nilgün Belgün, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Işık ile çekilen bir fotoğrafa yer verdi. Takipçilerini geçmişe götüren Belgün, unutamadığı anısını şu satırlarla kaleme aldı:

“Kenan Işık’la bu fotoğrafımıza rastladım albümümde…

Yıl 1995 ve biz Hadi Çaman’la birlikte “Matruşka” adlı iki kişilik bir oyun oynuyoruz. Yönetmenimiz sevgili Kenan Işık sahneye koydu oyunumuzu benim isteğim ve ricamla. Çünkü Kenan Işık şahane bir oyun yönetmenidir. Öyle çok çalıştık ki yorgunluktan bitap düşmüştüm.

Hiç unutamadığım bir yazı yazdı oyunun gala gecesi makyaj aynama: ‘Tiyatro çileli bir iştir. Siz çile çektikçe güzelleştiniz.’

Bu yazıyı kulis odama girince gördüm ve öyle duygulandım ki…

Sahneye çıktım ve en güzel oyunumu oynadım o gece… İlk tebriğe gelen de yönetmenimiz Kenan Işık oldu…

Şu anda bu yazıyı yazarken de aynı duygularla yazdım.

İyi ki dediklerimden biridir Matruşka ve ve yönetmenimiz Kenan Işık sanat yolculuğumda…”

Nilgün Belgün’ün paylaşımına onlarca beğeni ve yorum geldi. Fotoğrafı gören kullanıcılar “Hüzünlendim” , “Harikasınız” , “Kenan Işık ve siz gururumuzsunuz” şeklinde yorumlar yaptı.