Havalimanında Can Yaman izdihamı! Onlarca kişi birbiriyle yarıştı

Türkiye’de rol aldığı yapımlarla adını duyuran, daha sonra ise kariyerine İtalya’da devam etme kararı alan Can Yaman’ın havaalanında çekilen görüntüleri gündem oldu.

Demet Özdemir ile rol aldığı Erkenci Kuş dizisiyle yıldızı parlayan Can Yaman, çocuklar için düzenlenen bir etkinliğe katılmak adına Brezilya’ya uçtu.

Geçtiğimiz günlerde Sicilya’da hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Yaman’a Brezilya’da da ilgi büyüktü. Yaman, havalimanına iner inmez adeta izdiham meydana geldi. Hayranları kendisine dokunabilmek, tek bir kare fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.

“BUNA DEĞDİĞİNİ BİLİYORDUM”

Ünlü oyuncu sevenleriyle kavuşma anlarını “İnsanların bana sevilmenin nasıl olması gerektiğini hatırlatması çok güzel. Senin için uzun bir bekleyiş bizim için uzun bir yolculuktu ama buna değdiğini biliyordum” notuyla paylaştı.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar bu görüntülere “Çok harika gurur verici” yorumunu yaparken bazıları ise “Sanki Hollywood starı, ne gerek var” eleştirisinde bulundu.