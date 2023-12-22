Hızlı ve Öfkeli’nin yıldızı Vin Diesel eski asistanıyla davalık oldu! Cinsel tacizle suçlanıyor

22 Aralık 2023 14:33 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 14:36

Los Angeles'ta bir mahkemede açılan davada Asta Jonasson, 56 yaşındaki aktör Vin Diesel'in 2010 yılında Atlanta'daki bir otel odasında kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Davada, Diesel'in Jonasson'u cinsel ilişkiye zorladığı da belirtildi.

Oyuncunun eski asistanı Asta Jonasson “Vin Diesel ile çalıştığım dönemde beni otel odasında taciz etti. Beni zorladı”

Bir diğer iddiaya göre ise birkaç saat sonra Jonasson, aktörün yapım şirketi One Race Films'i yöneten kız kardeşi Samantha Vincent tarafından aranarak işten çıkarıldı.

AVUKATI YALANLADI

Diesel'in avukatı Bryan Freedman söz konusu iddiaları ise şu sözlerle yalanladı:

“Çok açık ifade edeyim. Vin Diesel bu iddiayı tümüyle reddetmektedir. Dokuz günlük bir çalışan tarafından ortaya atılan, 13 yılı aşkın bir süredir devam eden bu iddiayı ilk kez duyuyorum. Bu tuhaf iddiaları tamamen çürüten açık kanıtlar var.”

YILLARCA KORKTU VE SAKLADI

Öte yandan Asta Jonasson'un dünyanın en çok kazanan aktörlerinden biriyle ilgili konuşmaktan ve sektörden dışlanmaktan korkarak yıllarca sessiz kaldığı öne sürüldü.

Jonasson'un avukatı Claire-Lise Kutlay ise yaptığı yazılı açıklamada, "Güçlü erkekler hesap vermekten kaçarsa işyerinde cinsel taciz asla sona ermeyecektir. Umarız Jonasson'un cesur kararı kalıcı bir değişime yardımcı olur ve diğer mağdurları güçlendirir."

Gerçek adı Mark Sinclair olan Vin Diesel, yapımcılığını da üstlendiği Hızlı ve Öfkeli serisi ve Galaksinin Koruyucuları da dahil olmak üzere son yıllarda Hollywood'un en çok hasılat yapan filmlerle tanınıyor.