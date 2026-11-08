Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Magazin

İhaneti çocuğundan öğrenmişti: Cemiyetin tanınan çiftinden karşılıklı suçlamalar! Gözyaşlarıyla anlattı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
İhaneti çocuğundan öğrenmişti: Cemiyetin tanınan çiftinden karşılıklı suçlamalar! Gözyaşlarıyla anlattı
Başlık Resmiİhaneti çocuğundan öğrenmişti: Cemiyetin tanınan çiftinden karşılıklı suçlamalar! Gözyaşlarıyla anlattı

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Aldeberan Özdoğan'ın 13 yıllık evliliği ihanet iddialarıyla sona doğru sürüklenirken, boşanma sürecine yeni bir dava eklendi. Eşinin kendisini yakın arkadaşıyla aldattığını öne süren Özdoğan, bu kez hakkında zina davası açıldığını belirterek yaşadığı baskı ve karalama iddialarını gündeme getirdi.

Kaydet
|
Çağla Çağlar
ÇAĞLA ÇAĞLAR

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Aldeberan Özdoğan'ın 13 yıllık evliliği, ihanet iddiaları ve karşılıklı suçlamalarla gündeme geldi.

Eşinin kendisini yakın arkadaşıyla aldattığını öne süren Özdoğan, boşanma süreci devam ederken hakkında zina davası açıldığını açıkladı.

Kredi kartlarının kapatıldığını ve aracının servisten alındığını iddia eden Özdoğan, yaşadığı süreci "manevi şiddet" ve "karalama kampanyası" olarak nitelendirdi.

İhaneti çocuğundan öğrenmişti: Cemiyetin tanınan çiftinden karşılıklı suçlamalar! Gözyaşlarıyla anlattı
Başlık Resmiİhaneti çocuğundan öğrenmişti: Cemiyetin tanınan çiftinden karşılıklı suçlamalar! Gözyaşlarıyla anlattı
ÖNERİLEN HABERLER
Ameliyatın ardından ilk kez görüntülendi: Sağlık durumu sorulan Metin Şentürk
MAGAZİN

Ameliyatın ardından ilk kez görüntülendi: Sağlık durumu sorulan Metin Şentürk'ten esprili cevap

İHANETİ ÇOCUĞUNUN SÖZLERİYLE ÖĞRENDİ

Yaklaşık 13 yıl önce evlenen çiftin evliliğinde kriz, Özdoğan'ın iddiasına göre 8 ay önce başladı. 11 yaşındaki çocuğundan duyduğu sözlerin ardından eşinin kendisini aldattığını öğrendiğini anlatan Özdoğan, eşinin evli bir arkadaşıyla yaklaşık bir yıl süren ilişki yaşadığını ileri sürdü.

BOŞANMA SÜRECİNDE ZİNA DAVASI AÇILDI

SHOW Haber'in haberine göre, boşanma davası devam ederken birkaç gün önce hakkında zina davası açıldığını söyleyen Özdoğan, kendisine yönelik suçlamaların ve sosyal medya paylaşımlarının psikolojik açıdan yıpratıcı olduğunu ifade etti.

İhaneti çocuğundan öğrenmişti: Cemiyetin tanınan çiftinden karşılıklı suçlamalar! Gözyaşlarıyla anlattı
Başlık Resmiİhaneti çocuğundan öğrenmişti: Cemiyetin tanınan çiftinden karşılıklı suçlamalar! Gözyaşlarıyla anlattı

Kredi kartlarının kapatıldığını, aracının servisten alındığını öne süren Özdoğan, sosyal medya hesapları üzerinden her gün hakaret, tehdit ve iftiralara maruz kaldığını iddia etti. Yaşadığı süreci "Ciddi bir karalama kampanyası var. Çok yorgunum" sözleriyle anlattı.

ÖNERİLEN HABERLER
Sosyete bu skandalları konuşuyor! Annesini gizlice defnetti, kardeşleri
MAGAZİN

Sosyete bu skandalları konuşuyor! Annesini gizlice defnetti, kardeşleri 'akıl sağlığı' davası açtı

EŞİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Özdoğan'ın eşi ise hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Sosyal medya üzerinden kendisine yönelik hakaret, iftira ve karalamalar yapıldığını öne süren eş, adaletin yerini bulacağına inandığını dile getirdi.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Magazin
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.