Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Aldeberan Özdoğan'ın 13 yıllık evliliği ihanet iddialarıyla sona doğru sürüklenirken, boşanma sürecine yeni bir dava eklendi. Eşinin kendisini yakın arkadaşıyla aldattığını öne süren Özdoğan, bu kez hakkında zina davası açıldığını belirterek yaşadığı baskı ve karalama iddialarını gündeme getirdi.

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Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Aldeberan Özdoğan'ın 13 yıllık evliliği, ihanet iddiaları ve karşılıklı suçlamalarla gündeme geldi.

Eşinin kendisini yakın arkadaşıyla aldattığını öne süren Özdoğan, boşanma süreci devam ederken hakkında zina davası açıldığını açıkladı.

Kredi kartlarının kapatıldığını ve aracının servisten alındığını iddia eden Özdoğan, yaşadığı süreci "manevi şiddet" ve "karalama kampanyası" olarak nitelendirdi.

İhaneti çocuğundan öğrenmişti: Cemiyetin tanınan çiftinden karşılıklı suçlamalar! Gözyaşlarıyla anlattı

İHANETİ ÇOCUĞUNUN SÖZLERİYLE ÖĞRENDİ

Yaklaşık 13 yıl önce evlenen çiftin evliliğinde kriz, Özdoğan'ın iddiasına göre 8 ay önce başladı. 11 yaşındaki çocuğundan duyduğu sözlerin ardından eşinin kendisini aldattığını öğrendiğini anlatan Özdoğan, eşinin evli bir arkadaşıyla yaklaşık bir yıl süren ilişki yaşadığını ileri sürdü.

BOŞANMA SÜRECİNDE ZİNA DAVASI AÇILDI

SHOW Haber'in haberine göre, boşanma davası devam ederken birkaç gün önce hakkında zina davası açıldığını söyleyen Özdoğan, kendisine yönelik suçlamaların ve sosyal medya paylaşımlarının psikolojik açıdan yıpratıcı olduğunu ifade etti.

İhaneti çocuğundan öğrenmişti: Cemiyetin tanınan çiftinden karşılıklı suçlamalar! Gözyaşlarıyla anlattı

Kredi kartlarının kapatıldığını, aracının servisten alındığını öne süren Özdoğan, sosyal medya hesapları üzerinden her gün hakaret, tehdit ve iftiralara maruz kaldığını iddia etti. Yaşadığı süreci "Ciddi bir karalama kampanyası var. Çok yorgunum" sözleriyle anlattı.

EŞİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Özdoğan'ın eşi ise hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Sosyal medya üzerinden kendisine yönelik hakaret, iftira ve karalamalar yapıldığını öne süren eş, adaletin yerini bulacağına inandığını dile getirdi.

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