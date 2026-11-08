İhaneti çocuğundan öğrenmişti: Cemiyetin tanınan çiftinden karşılıklı suçlamalar! Gözyaşlarıyla anlattı
Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Aldeberan Özdoğan'ın 13 yıllık evliliği ihanet iddialarıyla sona doğru sürüklenirken, boşanma sürecine yeni bir dava eklendi. Eşinin kendisini yakın arkadaşıyla aldattığını öne süren Özdoğan, bu kez hakkında zina davası açıldığını belirterek yaşadığı baskı ve karalama iddialarını gündeme getirdi.
Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Aldeberan Özdoğan'ın 13 yıllık evliliği, ihanet iddiaları ve karşılıklı suçlamalarla gündeme geldi.
Eşinin kendisini yakın arkadaşıyla aldattığını öne süren Özdoğan, boşanma süreci devam ederken hakkında zina davası açıldığını açıkladı.
Kredi kartlarının kapatıldığını ve aracının servisten alındığını iddia eden Özdoğan, yaşadığı süreci "manevi şiddet" ve "karalama kampanyası" olarak nitelendirdi.
Ameliyatın ardından ilk kez görüntülendi: Sağlık durumu sorulan Metin Şentürk'ten esprili cevap
İHANETİ ÇOCUĞUNUN SÖZLERİYLE ÖĞRENDİ
Yaklaşık 13 yıl önce evlenen çiftin evliliğinde kriz, Özdoğan'ın iddiasına göre 8 ay önce başladı. 11 yaşındaki çocuğundan duyduğu sözlerin ardından eşinin kendisini aldattığını öğrendiğini anlatan Özdoğan, eşinin evli bir arkadaşıyla yaklaşık bir yıl süren ilişki yaşadığını ileri sürdü.
BOŞANMA SÜRECİNDE ZİNA DAVASI AÇILDI
SHOW Haber'in haberine göre, boşanma davası devam ederken birkaç gün önce hakkında zina davası açıldığını söyleyen Özdoğan, kendisine yönelik suçlamaların ve sosyal medya paylaşımlarının psikolojik açıdan yıpratıcı olduğunu ifade etti.
Kredi kartlarının kapatıldığını, aracının servisten alındığını öne süren Özdoğan, sosyal medya hesapları üzerinden her gün hakaret, tehdit ve iftiralara maruz kaldığını iddia etti. Yaşadığı süreci "Ciddi bir karalama kampanyası var. Çok yorgunum" sözleriyle anlattı.
Sosyete bu skandalları konuşuyor! Annesini gizlice defnetti, kardeşleri 'akıl sağlığı' davası açtı
EŞİ SUÇLAMALARI REDDETTİ
Özdoğan'ın eşi ise hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Sosyal medya üzerinden kendisine yönelik hakaret, iftira ve karalamalar yapıldığını öne süren eş, adaletin yerini bulacağına inandığını dile getirdi.