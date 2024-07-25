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İmajıyla dikkat çeken Büşra Pekin son görüntüsüyle korkuttu!

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İmajıyla dikkat çeken Büşra Pekin son görüntüsüyle korkuttu!

Magazin Haberleri

Çok Güzel Hareketler Bunlar programındaki rolüyle hafızlara kazınan ünlü oyuncu Büşra Pekin’in son görüntüsü sevenlerini korkuttu. Son olarak Nişantaşı’nda görüntülenen oyuncu” "Zatürre oldum. Tedavim bitmek üzere...Zatürreyken bile film çektim. Şimdi iyiyim” dedi.

‘Çok Güzel Hareketler Bunlar' programı ile şöhreti yakaladıktan sonra birçok dizi ve filmde kamera karşısına geçen Büşra Pekin'den hayranlarını korkutan bir haber geldi.

Pekin, geçtiğimiz senelerde 6 ay sıkı bir çalışma yaparak 15 kilo vermişti. Değişimiyle uzun bir süre konuşulan Pekin, "Giydiklerim daha çok yakışıyor, mutluyum" demişti.

İmajıyla dikkat çeken Büşra Pekin son görüntüsüyle korkuttu! - 1. Resim

"ŞİMDİ İYİYİM"

SnobMagazin'de yer alan habere göre; ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Hastalandığını belirten Pekin, "Zatürre oldum. Tedavim bitmek üzere...Zatürreyken bile film çektim. Şimdi iyiyim" açıklamasında bulundu.

Ünlü oyuncunun sarı saçları ve değişen imajı da dikkatlerden kaçmadı.

Düzenleyen:  - Magazin
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