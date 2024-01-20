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    Karlar altında düğün: How I Met Your Mother’ın yıldızı evlendi

    Kaynak: People / Düzenleyen:

    Bir dönem ekranlara damga vuran dizi How I Met Your Mother’da Ted Mosby karakterini üstelenen oyuncu Josh Radnor dünya evine girdi. Radnor, karlar altında gerçekleşen düğünden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

    Karlar altında düğün: How I Met Your Mother’ın yıldızı evlendi
    Magazin Haberleri  / People

    2005-2014 yılları arasında dokuz sezon boyunca yayınlanan fenomen dizi How I Met Your Mother’da Ted Mosby’i canlandıran Josh Radnor evlendi. 

    Karlar altında düğün: How I Met Your Mother’ın yıldızı evlendi

    Dizinin yayınlandığı 9 sezon boyunca sevdiği kadını arayan oyuncu muradına erdi. 49 yaşındaki aktör, gerçek hayatta Jordana Jacobs ile New York'taki Cedar Lakes Malikanesi'nde nikah masasına oturdu. 

    Karlar altında düğün: How I Met Your Mother’ın yıldızı evlendi

    “BİR KAR FIRTINASINDA EVLENDİM”

    Hayranlarıyla mutlu haberi paylaşan Josh Radnor, karlar altındaki düğünden fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı. Altına ise duygusal bir not düşmeyi ihmal etmedi:

    "Evlendim! İki hafta önce, hafif bir kar fırtınasında. İnanılmaz derecede bunaltıcı, karlı ve mutluluk dolu bir hafta sonuydu. Sevdiğim pek çok insana bizimle birlikte oldukları için minnettarım. Ama en çok da Jordana'ya. Bu olağanüstü kadına karım diyebileceğim için ne kadar şanslı olduğuma inanamıyorum.”

    Josh Radnor’ın paylaşımına kısa sürede onlarca yorum ve beğeni geldi. Oyuncunun hayranları kendisine ve eşine tebriklerini iletirken, çok sayıda ‘mutluluklar’ mesajı yazıldı. 

    Karlar altında düğün: How I Met Your Mother’ın yıldızı evlendi

    49 YAŞINA KADAR BEKLEDİ

    Çift, düğünlerinde ayrıca kendi yeminlerini hazırladı. Başarılı isim, konukların huzurunda evlenmek için neden 49 yaşına kadar beklediğini açıkladı. Yazdığı duygu dolu satırları okuyan Radnor, eşine seslenerek “Yeşil gözlerinin sonsuzluğuna bakıyorum. Biliyorum ki şimdiye kadar evlenmemiş olmamın nedeni içimdeki bir kırgınlık değildi. Gerçek şu ki, şu ana kadar evlenmedim, çünkü seni bekliyordum” ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: People
    OyuncuDüğünAktör
    Haberler > Magazin > Karlar altında düğün: How I Met Your Mother’ın yıldızı evlendi
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