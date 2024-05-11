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Kenan İmirzalıoğlu sesli soruda gülme krizine girdi, seyirciyi de güldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ve ATV’de ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster’de komik anlar yaşandı. Ünlü sunucu yarışmacıya sorulan sesli soru karşısında gülme krizine girdi.

Kim Milyoner Olmak İster adlı sevilen yarışma geçtiğimiz akşam 1083. bölümüyle ekranlara geldi. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu, yarışmacıya yöneltilen 30 bin TL değerindeki sesli soruda verdiği tepkiyle adından söz ettirdi. 

Programa katılan bir yarışmacı 6. soruya geldi. O soruda kendisine “Oyuncak plastik tavukların çıkardığı komik sesle yorumlanmış bir versiyonunu dinlediğiniz "Don't Speak" adlı şarkının orjinali, No Doubt grubunun da solisti olan hangi şarkıcıya aittir?” sorusu yöneltildi.

Şıklarda ise A. Britney Spears, B. Christina Aguilera, C. Gwen Stefani, D. Dua Lipa şıkları yer aldı.

"SİNİRLERİMİ BOZDU TAVUK SESİ"

Tavukların çıkardığı tuhaf sesleri duyan Kenan İmirzalıoğlu kendine hakim olamayarak kahkahayı patlattı. İmirzalıoğlu’nun gülme krizine girdiği anlar hem seyirciyi hem ekran başındakileri güldürdü. 

Toparlanmakta zorlanan sunucu, kibarca “Kusura bakmayın lütfen, sinirlerimi bozdu o tavuk sesi” deyip özür diledi. 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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