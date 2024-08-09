Kerem Alışık yeni bir proje için el sıkıştı

Yeni sezonda atv’de ekrana gelecek “Yasak Aşk” dizisine hazırlanan Kerem Alışık yeni bir film için el sıkıştı. Alışık ‘Sil Baştan’ filminin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Ünlü oyuncu dizide ‘Sadık’ rolünde olacak.

Kerem Alışık hazırlıkları süren Tims&B’nin yeni sezonda atv’de ekrana gelecek olan “Yasak Aşk” dizisinde oyuncu Erkan Petekkaya’yla başrolü paylaşacak.

Dizi öncesi ünlü aktör Üs Yapım’la bir de sinema ‘Sil Baştan’ filmi için el sıkıştı. Filmin senaryosu ve yönetmenliğini Özer Feyzioğlu yapacak.

KEREM ALIŞIK 'SİL BAŞTAN' FİLMİYLE ANLAŞTI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, filmde Kerem Alışık adını taşıyan apartmanda tek başına yaşayan “Sadık” rolüyle karşımıza çıkacak.

Onurlu bir İstanbul beyefendisi olan Sadık’ın duygusal hikâyesini beyazperdeye taşıyacak olan film sürprizli ve dramatik konusuyla seyirciyi ağlatacak. Filmde Kerem Alışık’ın partneri Lale rolü için görüşmeler sürüyor.