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Haberler > Magazin > Kim Milyoner Olmak İster’de bir ilk! Yarışmacı kendi yaptığına inanamadı, Kenan İmirzalıoğlu’dan tebrik gecikmedi

Kim Milyoner Olmak İster’de bir ilk! Yarışmacı kendi yaptığına inanamadı, Kenan İmirzalıoğlu’dan tebrik gecikmedi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ATV’nin ilgiyle izlenen programı Kim Milyoner Olmak İster’de bir ilk yaşandı. Yarışmaya İstanbul’dan katılan Seda Aslankara Abanoz, 200 bin TL’lik soruya dört jokerini de kullanmadan gelerek tarihe geçti.

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı bir ilke imza attı. 

41 yaşındaki Seda Aslankara Abanoz, 200 bin TL’lik soruya gelmeyi başardı. İstanbul’da yaşayan bankacıyı diğerlerinden ayıran fark, 9. soruya kadar hiç joker kullanmaması oldu. 

İMİRZALIOĞLU: YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM

Bu durum Kenan İmirzalıoğlu’nun dikkatinden kaçmadı. Yarışmacıyı tebrik eden sunucu “Seda Hanım yürekten tebrik ediyorum. Çünkü ilk defa şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız. 200 bin liraya 4 jokeriyle gelen ilk yarışmacımızsınız” dedi. Yarışmacı ise “Ciddi misiniz? Çok şaşırdım” diyerek karşılık verdi. 

Kim Milyoner Olmak İster’de bir ilk! Yarışmacı kendi yaptığına inanamadı, Kenan İmirzalıoğlu’dan tebrik gecikmedi - 1. Resim

50 BİN TL KAZANDI

Ancak yarışmacı 10. soruda takıldı. Abanoz, “TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğüne göre; 'Aç tavuk kendini' şeklinde başlayan atasözü nasıl devam eder?” sorusunda joker hakkını kullandı. Yarışmacı jokerin söylediği D şıkkı cevabını verdi, doğru cevap ise C şıkkı olacaktı. Böylelikle Seda Aslankara Abanoz, 50 bin TL kazanarak elendi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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