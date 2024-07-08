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Kuruluş Osman’da 6. sezon öncesi şaşırtan ayrılık! Ünlü oyuncu kadroya veda etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kuruluş Osman’da 6. sezon öncesi şaşırtan ayrılık! Ünlü oyuncu kadroya veda etti
Kuruluş Osman, Burak Özçivit, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Burak Özçivit’in başrolünde oynadığı Kuruluş Osman’da beklenmedik bir veda yaşandı. Dizinin 6. sezon hazırlıkları sürerken, dizi ekibinden izleyiciyi üzen bir ayrılık haberi geldi. Sevilen yapımda ‘Konur Alp’ rolünü üstlenen Berk Eçer’in ayrıldığı öne sürüldü.

Bozdağ filmin ATV için çektiği ve kadrosunda Burak Özçivit, Özge Törer, Mirza Bahattin Doğan, Yusuf Gökhan Atalay, Yiğit Uçan gibi oyuncuların yer aldığı Kuruluş Osman dizisinden herkesi şaşırtan bir ayrılık haberi geldi.

Kuruluş Osman’da 6. sezon öncesi şaşırtan ayrılık! Ünlü oyuncu kadroya veda etti - 1. Resim 

‘KONUR ALP’ AYRILDI

Çarşamba günlerinin vazgeçilmezi olan Kuruluş Osman’ın 6. sezon hazırlıkları tam gaz devam ederken, dizinin ekibinde şaşırtan bir veda yaşandı. 

Yeni sezon çekimlerinin ağustos ayında başlaması planlanan dizide ‘Konur Alp’ rolünü oynayan Berk Erçer’in ayrıldığı iddia edildi. Erçer’in yeni sezon öncesinde farklı projeleri değerlendirdiği öğrenildi. Sevilen oyuncunun ayrılması hayranlarını üzüntüye boğdu.

Kuruluş Osman’da 6. sezon öncesi şaşırtan ayrılık! Ünlü oyuncu kadroya veda etti - 2. Resim

BURAK ÖZÇİVİT BİR SEZON DAHA DİZİDE

Öte yandan 5 sezondur devam eden Kuruluş Osman’ın 6. sezonuyla ilgili detaylar netleşmeye başladı. Fenomen dönem dizisinde Burak Özçivit’in bu sezon yer alıp almayacağı merak konusu olmuştu. Özçivit, anlaşma yeniledi ve bir yıl daha dizide yer almak için el sıkıştı. 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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