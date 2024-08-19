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Kim Milyoner Olmak İster'e 16 yaşındaki genç çıktı! Hikayesi ağızları açık bıraktı

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Magazin Haberleri

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının hemen hemen her bölümü sosyal medyada çok konuşuluyor. Programın son bölümüne 16 yaşındaki Mehmet Ensar Çalışan katıldı. Türkiye'nin en genç girişimcileri arasında yer alan Çalışan hayat hikayesiyle ağızları açık bırakırken heyecanına yenik düşerek elendi.

Kim Milyoner Olmak İster programında yarışmacıların verdiği cevaplar ve tepkiler sık sık sosyal medyada çok konuşuluyor.

Kim Milyoner Olmak İster'e 16 yaşındaki genç çıktı! Hikayesi ağızları açık bıraktı - 1. Resim

Yarışmaya hayat hikayesiyle şaşkınlık yaşatan 16 yaşında bir yarışmacı katıldı. Türkiye'nin en genç girişimcileri arasında yer alan Mehmet Ensar Çalışan yarışmaya konuk oldu.

Anlattıklarıyla ağızları açık bırakan yarışmacı kendisiyle ilgili şunları anlattı:

Kim Milyoner Olmak İster'e 16 yaşındaki genç çıktı! Hikayesi ağızları açık bıraktı - 2. Resim

“Normalde 16 yaşındayım. Türkiye’nin en genç girişimcileri olarak Teknoloji Anonim şirketi kurdum. Üstünden bir sene geçti. Şu an 16 yaşındayım.”

İmirzalıoğlu ise ‘Seyircilerimizde merak ediyor, normalde reşit olmayan yarışmacılarımızı biz buraya almıyoruz. Sen 16 yaşındayken nasıl kabul gördün?’ sorusunu sordu.

Kim Milyoner Olmak İster'e 16 yaşındaki genç çıktı! Hikayesi ağızları açık bıraktı - 3. Resim

Yarışmacı cevap olarak şunları ifade etti:

”Şimdi bir Anonim şirketinin Yönetim Kurulu Üyesi veya Yönetim Kurulu Başkanı olabilmeniz için yasal ergin olmanız gerekiyor. Reşit olmanız gerekiyor. Bu mahkeme kararıyla verilebiliyor. Ocak ayında mahkeme kararı çıktı. Devlet tarafından yasal ergin kılındım.”

Kendine ait bir şirketi bulunan genç yarışmacı, heyecanına yenik düşerek 5. soruda elendi.

Kim Milyoner Olmak İster'e 16 yaşındaki genç çıktı! Hikayesi ağızları açık bıraktı - 4. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
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