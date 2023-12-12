Kızı Alara’nın yüzünü gizleyen Nazlı Sabancı eleştiri oklarının hedefi oldu

12 Aralık 2023 14:32 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 14:45

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sosyetik güzel Nazlı Sabancı ile iş insanı Hakan Sabancı, 2021 yılında evlendi. Çift, ilk bebeklerini 15 Ağustos’ta kucağına aldı. Doğumdan sonra neredeyse tüm vaktini kızına ayıran Nazlı Sabancı, son yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşırttı.

İĞNELEYİCİ YORUMLAR GECİKMEDİ

Instagram hesabını aktif kullanan Nazlı Sabancı, kızı Alara ile çektirdiği bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Sabancı’nın ‘Ben ve prensesim’ notuyla yayınladığı karede kızının yüzünü emoji ile gizlemesi takipçileri tarafından eleştirildi. Nazara karşı kendince böyle bir önlem alan Sabancı, bir anda kötü yorumların hedefi oldu.

Ünlü ismin takipçileri “Ya koy ya da hiç koyma. Ay bir sizde var çocuk” , “Böyle fotoğrafları anlamıyorum, madem yüzünü göstermeyeceksin ne diye fotoğraf paylaşır insan” , “Önce göstermezler sonra her anını dakika başı çekip çekip atarlar” gibi yorumlar yaptı. Bir kullanıcı ise “Verandaya daha çok nazar değer bence, kimde var böyle boğaz manzarası” yorumuyla güldürdü.

Öte yandan Nazlı Sabancı ile Hacı Sabancı, bebekleri doğduktan 10 gün sonra ilk aile fotoğrafını da paylaşmıştı. Nazlı Sabancı, “Kelimeler kifayetsiz” notuyla paylaştığı karede de kızı Alara’nın yüzünü gizlemişti.

Çift ayrıca bebeklerinin 40’ı çıktığında düzenledikleri mevlitle dikkatleri üzerine çekmişti. Toz pembe hazırlanan konseptte her detay düşünülmüştü.