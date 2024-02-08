Kobra Murat’a MASAK kıskacı! Dilan Polat’tın ardından radara takıldı

Daha önce mal varlığı ile ilgili sözleri dikkat çeken Kobra Murat, fenomen Dilan Polat’ın tutuklanmasının ardından MASAK’ın radarına takıldı. “2022-2023 arası kazançlarım incelemeye alındı” diyen şarkıcı, MASAK’tan gelen telefonla nasıl şoke olduğunu anlattı.

Renkli sahne şovlarıyla dikkat çeken Roman şarkıcı Kobra Murat, TV8’deki Aramızda Kalmasın adlı programa konuk oldu. Daha önce yaptığı “18 kilo altınım var” açıklamasıyla uzun süre konuşulan, ardından sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirten ünlü isim, MASAK’ın kendisine inceleme başlattığını açıkladı.

“DİLAN POLAT’TAN SONRA İNCELEMEYE ALINDINIZ DEDİLER”

Programda kendisine gelen telefonla şaşırdığını belirten Kobra Murat, şunları söyledi:

“MASAK beni aradı, eve kağıt geldi. Sizi 2022’den 2023’e kadar araştırmaya aldık dediler. Elim ayağım titredi benim. 5 katlı bina yapacağım, kapıyı pencereyi düşünüyorum, mermerciye borcum var. Aman ne yapacağız biz dedim. Telefon numarasını bulduk, aradık orayı, nedir diye. Murat Bey, Dilan Polat'tan sonra camiada olan insanlar incelemeye alındı, bunların arasında siz de varsınız dediler. Neyimi inceliyorlar benim, müzisyenim ben, Avrupa’da sahneye çıkıyorum, parayı vatanıma getiriyorum dedim. Şirketiniz olması lazım dediler. Kemancının şirketi mi olacak dedim. Üzerindeki altınlarımın hepsi imitasyon. Gecekonduda, elektriği suyu olmayan evde doğmuş bir insanım. Çoluğuma çocuğuma birikim bırakmak istiyorum. Ölümlü dünya işte.”

“BANKA HESAPLARIMI SORDULAR”

“MASAK neden senin kapını çalıyor?” sorusuna da cevap veren şarkıcı, sözlerinin devamında şöyle konuştu:

“Ben Caner’in programında dedim ya, şu ana kadar biriktirseydim 18 kilo altınım olmuştu, bu altınlar çok patladı. Biz altını kenara koyarız. Aç bile kalsak onu bozdurmayız ama para olduğu zaman gidiyor. Altınlarımı sormadılar, banka hesabımı sordular. Kaç para geliyor, ne kadarını devlete vergi veriyorum diye incelediler. Ben de zannettim ki penceresi bile olmayan eve el koyacaklar. Nisan’da bana gün verdiler, araştıracaklarmış o tarihe kadar.”