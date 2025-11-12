Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kris Jenner'ın doğum günü milyarderler geçidine dönüştü! Davetlilerin 600 milyar dolarlık serveti dudak uçuklattı

Kris Jenner'ın doğum günü milyarderler geçidine dönüştü! Davetlilerin 600 milyar dolarlık serveti dudak uçuklattı

Kris Jenner&#039;ın doğum günü milyarderler geçidine dönüştü! Davetlilerin 600 milyar dolarlık serveti dudak uçuklattı
Ünlü iş insanı Kris Jenner’ın ABD’nin Beverly Hills şehrinde düzenlenen 70. doğum günü partisi adeta milyarderler geçidine dönüştü. Jeff Bezos’un 165 milyon dolarlık (yaklaşık 6 milyar TL) malikanesinde gerçekleşen partide, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Kim Kardashian, Meghan Markle ve Michael Rubin gibi milyarder isimler yer aldı. Partidekilerin toplam servetinin 600 milyar dolar (yaklaşık 25 trilyon) olduğu tahmin ediliyor.

Ünlü marka yöneticisi ve iş insanı Kris Jenner, geçtiğimiz haftasonu 70. yaşını çok konuşulan bir partiyle kutladı. Amazon şirketinin kurucusu Jeff Bezos’un 165 milyon dolarlık malikanesinde gerçekleşen partide ünlü şarkıcı Bruno Mars sahne aldı. 

Kris Jenner'ın doğum günü milyarderler geçidine dönüştü! Davetlilerin 600 milyar dolarlık serveti dudak uçuklattı - 1. Resim

DAVETLİLERİN SERVETİ DUDAK UÇUKLATTI

Organizasyona 9’dan fazla milyarderin katıldığı bildirilirken, toplam servetlerinin 600 milyar dolar (yaklaşık 25 trilyon) olduğu kaydedildi.

Jenner’ın ihtişamlı partisine katılanlar arasında 258 milyar dolar (yaklaşık 10 trilyon) serveti olan Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve 216 milyar dolarlık (yaklaşık 9 trilyon) servetiyle Facebook’un kurucu ortağı Mark Zuckerberg vardı.

Onları 103 milyar dolar (yaklaşık 4 trilyon) servetiyle Microsoft’un kurucusu Bill Gates takip etti. Öte yandan Jenner’ın kızlarıyla yakın arkadaş olduğu bilinen Michael Rubin’in de 9,6 milyar dolar (yaklaşık 405 milyar TL) serveti olduğu tahmin ediliyor.

Jenner’ın yakın arkadaşı Oprah Winfrey de davetliler arasında yerini aldı. Onun serveti ise 3,2 milyar dolar (135 milyar TL) olarak biliniyor. 

Öte yandan Hip-hop müzik yıldızı Jay-Z ve TV yıldızı Tyler Perry de partiye katıldı. Jenner’ın ikinci kızı Kim Kardashian da kardeşleriyle partide yerini almıştı. Kardashian’ın 1,7 milyar dolar (71 milyar TL) serveti olduğu biliniyor.

KRIS JENNER KİMDİR?

Kris Jenner, sadece bir televizyon yıldızı değil, aynı zamanda bir iş kadını ve marka yöneticisidir. Kim Kardashian’ın KKW Beauty ve Skims, Kylie Jenner’ın ise Kylie Cosmetics ve Kylie Skin markalarının lansman ve pazarlama süreçlerinde aktif rol oynamıştır.

Kris Jenner'ın doğum günü milyarderler geçidine dönüştü! Davetlilerin 600 milyar dolarlık serveti dudak uçuklattı - 5. Resim

Ayrıca “Keeping Up with the Kardashians” ve yan projelerin prodüksiyonunu üstlenen Kris Jenner, sosyal medya, marka ortaklıkları ve ürün lansmanları sayesinde Kardashian-Jenner ailesini global bir markaya dönüştürmüştür. 

