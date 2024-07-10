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Kurtlar Vadisi’nin Ömer Baba’sı Emin Olcay hayranlarına selam yolladı, videosuna yorum yağdı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kurtlar Vadisi, Emin Olcay, Ömer Baba, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde 'Ömer Baba' karakterini üstlenen tiyatro sanatçısı Emin Olcay, uzun süre sonra ortaya çıktı. Olcay, çektiği videoyla sevenlerine mesaj gönderirken, görüntüsüne çok sayıda yorum geldi.

Bir döneme damga vuran ve tekrar bölümleri izlenme rekorları kıran Kurtlar Vadisi’nde usta oyuncu Emin Olcay, üstlendiği ‘Ömer Baba’ karakteriyle izleyiciden alkış almıştı. Şimdilerde gözlerden uzak bir hayat süren Olcay, uzun süre sonra görüntülendi.

Kurtlar Vadisi’nin Ömer Baba’sı Emin Olcay hayranlarına selam yolladı, videosuna yorum yağdı - 1. Resim

Emektar sanatçılarla buluşup fotoğraflarını yayınlayan Murad Salahlı, sosyal medya hesabından sanatçı Emin Olcay’ın görüntüsüne yer verdi. Olcay’ı evinde ziyarete giden Salahlı, videoyu “Emin Olcay Bey tüm sevenlerine sevgi ve selamlarını iletti” notuyla paylaştı. 

HAYRANLARINA SELAM YOLLADI

Kurtlar Vadisi dizisinin Ömer Baba’sı Ömer Olcay ise hayranlarına “Merhaba, ben Emin Olcay. Sevenlerime sevgi, saygı sunuyorum. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere…” sözleriyle seslendi. 

Kurtlar Vadisi’nin Ömer Baba’sı Emin Olcay hayranlarına selam yolladı, videosuna yorum yağdı - 2. Resim

VİDEOSUNA YORUM YAĞDI

Video kısa sürede birçok beğeni ve yorum aldı. Ünlü oyuncunun takipçileri “Yine duygulandırdın Ömer baba” , “Zaman çok hızlı” gibi yorumlarda bulundu.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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