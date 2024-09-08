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MasterChef Türkiye'de tepki çeken anlar! Demet Akalın'dan açıklama geldi

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MasterChef Türkiye&#039;de tepki çeken anlar! Demet Akalın&#039;dan açıklama geldi
Magazin Haberleri

Her bölümü sosyal medyada çok konuşulan MasterChef Türkiye’de dikkat çeken anlar yaşandı. Somer Şef, Şirin’e fena çıkıştı. Şirin’in gözyaşlarına boğulduğu anlar sosyal medyada gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı olaya tepki gösterirken dikkat çeken bir paylaşım da Demet Akalın’dan geldi.

MasterChef'te yeni sezon tüm hızıyla sürerken, kaptanlık oyunları ve eleme heyecanı da izleyicileri ekran başına kilitliyor.

MasterChef Türkiye'de tepki çeken anlar! Demet Akalın'dan açıklama geldi - 1. Resim

Yarışmanın neredeyse her bölümü sosyal medyada çok konuşulurken dikkat çeken bir olay yaşandı. Şirin'in sunumu sırasında Somer Şef'in ve Mehmet Şef'in yarışmacıya çıkışması ağlamasına neden oldu.

MasterChef Türkiye'de tepki çeken anlar! Demet Akalın'dan açıklama geldi - 2. Resim

O anlar sosyal medyada gündem olurken izleyicilerden tepki yağdı. Sosyal medyada “Yazık kızı ağlattılar”, “Bu kız sizin stres topunuz mu? Hayırdır” gibi yorumlar yapıldı.

MasterChef Türkiye'de tepki çeken anlar! Demet Akalın'dan açıklama geldi - 3. Resim

Konu ile ilgili bir açıklamada yarışmanın sıkı fanlarından olan Demet Akalın’dan geldi. Akalın, “Kız güçlü olsun diye yaptılar. İkisi de inanın yazdığınız gibi insanlar değil” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Magazin
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