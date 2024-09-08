Aras Bulut İynemli'den kötü haber! Sette fenalaştı

Birçok projede yer alan oyuncu Aras Bulut İynemli Deha dizisinin çekimleri esnasında rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma rahatsızlığı yaşayan ünlü isim, çekimlere ara verdi sonra da evinde dinlenmeye gitti.

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, Çukur, İçerde, Muhteşem Yüzyıl, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Maral: En güzel hikayem, 7.Koğuştaki Mucize gibi birçok projede rol aldı.

Uzun zamandır ekranda herhangi bir projede rol almayan Aras Bulut İynemli, Deha dizisinde başrolde yer alacak. Yeni sezonda başlayacak olan dizi için çalışmalar devam ederken, Aras Bulut İynemli'den üzen bir haber geldi.

Umut Ünver'in haberine göre; Aras Bulut İynemli, Deha dizisinin çekimleri sırasında bir rahatsızlık yaşadı. Mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşayan ünlü oyuncunun çekimlerine ara verildi. İynemli evinde dinlenmeye başladı.