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Haberler > Magazin > Miss World Güzellik Yarışması’nda dereceye giremeyen Nursena Say eleştirilere cevap verdi

Miss World Güzellik Yarışması’nda dereceye giremeyen Nursena Say eleştirilere cevap verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Miss World Güzellik Yarışması’nda dereceye giremeyen Nursena Say eleştirilere cevap verdi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hindistan'da düzenlenen Miss World Güzellik Yarışması’nda Türkiye’yi temsil eden ancak dereceye giremeyen Nursena Say, sosyal medyadan açıklama yaptı. Gelen eleştirilere cevap veren Say, “Sosyal medyada gördüğüm ‘başarısızlık’ kampanyası benim emeklerimi ve başarılarımı hiçe saymaktır” dedi.

Miss Türkiye 2022 birincisi Nursena Say, bu yıl 71.si düzenlenen Miss World Güzellik Yarışması’nda ülkemizi temsil etti. Dereceye giremeyen Say için sosyal medyada birçok yorum yapıldı. 

NURSENA SAY: GÖRDÜĞÜM BAŞARISIZLIK KAMPANYASI EMEKLERİMİ HİÇE SAYMAKTIR

Nursena Say, kendisine gelen eleştirilere kişisel Instagram’ından cevap vererek yapılan yorumlarla emeklerinin hiçe sayıldığına vurgu yaptı. 

Nursena Say’ın açıklamasının tamamı şöyle:

Herkese merhaba… Canım ülkemin kadınını Miss World yarışmasında temsil etmiş olmaktan gurur duyuyorum. Miss World organizasyonu sosyal sorumluluk projesi odaklı bir yarışmadır. “Beauty With a Purpose” mottosuyla her kızın savunduğu/inandığı amacı olması gerekir. Dünyanın 120 ülkesinden gelen kızlar sosyal sorumluluk projelerini paylaşır, derece alan kızların projeleri 1 yıl boyunca Miss World organizasyonu tarafından desteklenir. Bu ilhamla, 2 yıl boyunca yürüttüğüm çalışmaları gururla ve büyük bir heyecanla sundum. Miss Turkey ve Miss World organizasyonları, sanılanın aksine, kadınları fiziksel özelliklerine göre sınıflandırmak-derecelendirmek yerine bulunduğu toplum içindeki duruşu, katkısı ölçüt olarak kabul edilir. Bunu başarıyla yerine getirmiş olduğuma inanıyorum, 2002 yılından sonra ilk defa yarı finale kalıp, projem top 10 içinde yer alırken, top model yarışmasında 1st Runner Up(2.) oldum. Sosyal medyada gördüğüm “başarısızlık” kampanyası benim emeklerimi ve başarılarımı hiçe saymaktır. Sizin de tahmin edebileceğiniz üzere bu tür uluslararası yarışmalarda kişisel başarı dışında daha etkili olan başka unsurlar oluyor. Her şeyin farkında olmakla beraber yarışan tüm arkadaşlarımı cesaretleri ve başarıları için tebrik ediyorum. Gelecek için umutlu ve heyecanlıyım. Bu süreçte beni destekleyen herkes için şükran doluyum. Nezaketin ve empatinin çoğaldığı bir dünyada yaşama dileğiyle… 

 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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